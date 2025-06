L'envers du décor du Grand Chantier Rona : « Ce sont de longues journées »

Les candidats du Grand Chantier Rona travaillent très fort afin de livrer des travaux de qualité et avoir la chance de remporter la maison qu'ils s'affairent à construire.

Mais comment se déroule l'envers du décor? De quoi a l'air une semaine type au Grand Chantier Rona? Marco-Gino et Vanessa, éliminés la semaine dernière, nous donnent un aperçu de leur expérience, éprouvante, mais enrichissante.

D'abord, il faut savoir que les candidats restent sur le chantier du lundi au dimanche. Ils ne peuvent pas revenir chez eux les fins de semaine. Ils n'ont pas accès à leur téléphone, n'ont pas d'internet et ne peuvent pas regarder la télé. C'est, par contre, l'occasion de rattraper des lectures en suspens. « J'ai lu mes livres trois fois. J'aurais dû amener plus des livres », nous dit Marco.

S'ils veulent se procurer quelque chose, ils doivent le demander à leur nounou. Chez les Rouges, il s'agit d'un certain Steve. « Honnêtement, je m'ennuie de mon Steve. C'est lui qui nous réveillait tous les jours. Il a pris soin de nous », indique Marco.

Les participants pouvaient se promener sur le terrain vague autour de la maison, mais n'avaient pas le droit de s'adresser aux passants. La production prenait aussi grand soin de ne pas permettre les discussions entre les équipes.

Les journées sont d'une durée variable. « Je pense que la première journée, quand je suis rentrée, on a fait de 5 h 30 jusqu'à 11 h 30 de soir. [...] Ce sont de longues journées », précise Vanessa. Les samedis et dimanches sont, par contre, moins chargés. Les candidats ont des « devoirs » à exécuter, mais ne sont pas pressés dans le temps. « Si nos projets ne sont pas terminés, on doit les finir la fin de semaine. »

Les Rouges mangeaient toujours ensemble. « C'était vraiment chill. C'était vraiment comme une petite famille. On cuisinait ensemble, on mangeait ensemble, on lavait les assiettes ensemble. C'était toujours un travail d'équipe », nous révèle Marco-Gino. Ce dernier avoue avoir créé de véritables amitiés. « Honnêtement, la production a fait tellement de bons choix pour chaque personne. Tout le monde est complètement différent, mais tous de très bons humains. La première soirée, c'était comme si on était des amis depuis 15 ans. »

Il faut savoir également que ce sont les duos qui décidaient qui allait embarquer dans l'aventure en premier. « J'ai travaillé comme un malade avant d'aller sur leur show pour pouvoir me permettre de ne pas être chez nous pendant deux mois. » Comme Marco travaille comme déneigeur, il n'a pas manqué de boulot vu les tempêtes successives dans la région de Montréal cet hiver.

Précisons que, cette semaine, les Rouges et les Bleus s'attaqueront à la terrasse. Les gagnants seront élus le 19 juin prochain.