L'entreprise culinaire de Laurie explose depuis Masterchef Junior

Ce lundi, deux talentueuses candidates de Masterchef Junior Québec ont dû quitter la cuisine, Laurie et Laurence, au terme d'un défi bien relevé, qui a permis de déterminer les trois finalistes de la première saison.

Au lendemain de la diffusion de l'épisode, nous avons discuté avec la formidable Laurie Bertrand, dont l'entreprise Bartande explose depuis son passage dans l'émission. Avec elle, nous avons parlé d'aspirations et de rêves.

Elle nous a d'abord raconté comment elle avait vécu son élimination : « C'est sûr, oui, j'ai été triste parce que c'est tellement une belle aventure d'aller là-bas. Mais en même temps, j'étais fière de moi, puis j'étais contente pour les autres candidats qui étaient partis pour la finale. Selon moi, ils le méritaient. »

Elle poursuit : « Ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir livré tous mes plats, puis d'avoir réussi à les livrer, même si des fois j'avais des embûches. En fait, tout me rend fière là-bas, je suis vraiment contente de mon aventure. »

Depuis qu'on voit Laurie faire des prouesses culinaires à la télévision, l'entreprise de la jeune cheffe, nommée Bartande, a connu un essor phénoménal. Son initiative est née en 2022 de La grande journée des petits entrepreneurs.

La semaine dernière, celle-ci était invitée à rencontrer le public et vendre ses produits au Grand marché de Québec. Elle nous raconte avoir été particulièrement surprise par l'accueil qu'elle a reçu : « J'ai été surprise! En arrivant là-bas, il y avait du monde. J'avais environ 15 paquets de 5 barres tendres à vendre là-bas. La journée commençait à 10 h et à 10 h 15, il ne me restait plus rien à vendre. J'ai dû prendre des précommandes pour les personnes qui en voulaient. C'est pour ça que j'ai vendu 700 barres tendres pour le 16 août, j'en avais déjà vendu 1800. Ça fait 2500 en tout de barres tendres vendues. »

Dans cette entreprise, Laurie reçoit l'aide de ses grands-parents et de ses parents, qui sont responsables d'emballer les produits. Les barres tendres sont confectionnées avec des ingrédients québécois seulement.

Elle entrevoit d'ailleurs les prochaines étapes : « On essaie de s'enregistrer au Registre des entreprises. J'aimerais aussi prendre un permis de la MAPAQ bientôt, faire affaire avec des entreprises comme je fais en ce moment, pour vendre de mes produits là-bas. Ça tourne dans ma tête et je sais que ça va continuer à évoluer. »

« Mon rêve, ça serait d'ouvrir un restaurant et de continuer à développer mon entreprise. Mais c'est sûr qu'à mon âge, je ne peux pas non plus décider le futur comme ça, mais ça serait vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais vraiment pouvoir réaliser », conclut-elle.

Nous tenons à remercier Laurie pour les bons moments qu'elle nous a fait vivre cette saison et nous lui souhaitons un avenir lumineux, porté par sa passion pour la cuisine.

Vous pouvez suivre Laurie et son entreprise sur Facebook, juste ici.