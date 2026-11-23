Charles-Philippe a quitté le jeu d'OD Panama rapidement après y être entré aux côtés de Frédérick, Jérémy, Olivier et William.

Nous avons croisé l'entraîneur du Saguenay lors de la finale d'Occupation Double dimanche soir au Casino de Montréal.

Il nous a étonnés par son nouveau look (à voir au bas de l'article), ainsi que par l'identité de sa nouvelle fréquentation.

En effet, le jeune homme fréquente désormais la pétillante Alexa.

Après la fin de leur aventure OD, les deux candidats ont pris contact et depuis, ils vivent une belle histoire.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

Voyez la photo du couple ci-dessous.

Rappelons qu'Alexa et Charles-Philippe participeront à L'heure de vérité, dimanche prochain, à 18 h 30.