L'émotion est à son comble pour un candidat de Masterchef Québec

Ce jeudi, les adeptes pourront être témoins d'un moment fort touchant dans la cuisine de Masterchef Québec.

En effet, l'un des candidats, Pierre-Alexandre, sera submergé par l'émotion, au contact d'une invitée bien spéciale, Elena Faita, la maman de Stefano Faita.

Dans un extrait dévoilé en primeur sur les réseaux sociaux, on peut voir le cuisinier fondre en larmes, pour une raison bien précise.

Celui-ci explique qu'Elena Faita lui fait énormément penser à sa défunte grand-maman, ce qui n'est pas sans le bouleverser un peu.

Devant cet élan de bons sentiments, les juges ont évidemment soutenu le candidat du mieux qu'ils pouvaient.

Voyez l'extrait ci-dessous.

Il faut comprendre que plus les jours avancent, plus les émotions peuvent être à fleur de peau pour les aspirants Masterchef qui sont de plus en plus fatigués. Nous les avons d'ailleurs vus revenir dans la cuisine bien cernés et fatigués ce mercredi, pour un défi mijoté se déroulant sur deux jours.

Pour le moment, il n'y a que Chris qui a assuré sa présence dans le top 4 de la saison, après avoir concocté une soupe ramen qui semblait pour le moins alléchante!

Qui des quatre candidats en danger devra remettre son tablier ce jeudi?

Il faudra être au rendez-vous, à 19 h 30 sur les ondes de TVA, pour connaître la suite.