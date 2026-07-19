L'effet Lara : Ces 5 personnalités qu'on aimerait voir dans une 2e saison

Le printemps dernier aura été foisonnant sous plusieurs aspects au sein de notre télé, en particulier du côté de TVA. En effet, la chaîne a offert aux téléspectateurs un véritable vent de fraîcheur avec une toute nouvelle émission tournée en Sicile et mettant en vedette la chanteuse Lara Fabian.

Dans L'effet Lara, cinq personnalités connues étaient invitées à passer une semaine complète chez l'artiste belge, à parfaire leurs techniques de chant. Il faut dire que, dès le tout premier épisode, le public s'est avéré très intéressé par le concept novateur, à tel point qu'une seconde saison a rapidement été désirée.

Cependant, la production ni la chaîne n'ont encore statué sur l'avenir du rendez-vous musical. Et si une nouvelle édition de L'effet Lara était en route, qui pourrait être les cinq artistes à participer? Nous nous sommes amusés à tenter de deviner l'identité de ces éventuels participants, en se basant également sur les souhaits des téléspectateurs, advenant une seconde saison.

Ce faisant, on pense que Clodine Desrochers pourrait être l'une des convives de Lara, en Sicile. Fonceuse et téméraire, Clodine possède également une jolie voix, qu'elle pourrait apprendre à mettre à profit lors d'une session de chant avec Lara. L'humoriste Anthony Kavanagh également, lui qui avait amorcé une carrière dans le chant il y a quelques années.

Lors de son passage à Chanteurs masqués en 2021, dans le costume de la Dinde noire, Jason Roy-Léveillée avait causé la commotion sur le plateau, avec ses prouesses vocales et sa présence scénique unique. L'équipe de l'interprète de « Je t'aime » pourrait motiver le comédien à poursuivre dans cette voie et développer ses habiletés. La jeune Éléonore Lagacé et Marilou, qui a entrepris depuis quelques années une guérison de la musique, seraient également d'excellentes candidates pour cette nouvelle cohorte.

Chose certaine, souhaitons vivement le retour de cette émission, qui a insufflé une nouvelle couleur à notre menu printanier! On peut bien rêver... Découvrez ici ce que le producteur avait à dire à ce sujet.