Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

L'effet Lara : Ces 5 personnalités qu'on aimerait voir dans une 2e saison

De quoi donner des idées à la production!

Image de l'article « L'effet Lara» : Ces 5 personnalités qu'on aimerait voir dans une 2e saison
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Le printemps dernier aura été foisonnant sous plusieurs aspects au sein de notre télé, en particulier du côté de TVA. En effet, la chaîne a offert aux téléspectateurs un véritable vent de fraîcheur avec une toute nouvelle émission tournée en Sicile et mettant en vedette la chanteuse Lara Fabian.

Dans L'effet Lara, cinq personnalités connues étaient invitées à passer une semaine complète chez l'artiste belge, à parfaire leurs techniques de chant. Il faut dire que, dès le tout premier épisode, le public s'est avéré très intéressé par le concept novateur, à tel point qu'une seconde saison a rapidement été désirée.

Cependant, la production ni la chaîne n'ont encore statué sur l'avenir du rendez-vous musical. Et si une nouvelle édition de L'effet Lara était en route, qui pourrait être les cinq artistes à participer? Nous nous sommes amusés à tenter de deviner l'identité de ces éventuels participants, en se basant également sur les souhaits des téléspectateurs, advenant une seconde saison.

Ce faisant, on pense que Clodine Desrochers pourrait être l'une des convives de Lara, en Sicile. Fonceuse et téméraire, Clodine possède également une jolie voix, qu'elle pourrait apprendre à mettre à profit lors d'une session de chant avec Lara. L'humoriste Anthony Kavanagh également, lui qui avait amorcé une carrière dans le chant il y a quelques années.

Lors de son passage à Chanteurs masqués en 2021, dans le costume de la Dinde noire, Jason Roy-Léveillée avait causé la commotion sur le plateau, avec ses prouesses vocales et sa présence scénique unique. L'équipe de l'interprète de « Je t'aime » pourrait motiver le comédien à poursuivre dans cette voie et développer ses habiletés. La jeune Éléonore Lagacé et Marilou, qui a entrepris depuis quelques années une guérison de la musique, seraient également d'excellentes candidates pour cette nouvelle cohorte.

Chose certaine, souhaitons vivement le retour de cette émission, qui a insufflé une nouvelle couleur à notre menu printanier! On peut bien rêver... Découvrez ici ce que le producteur avait à dire à ce sujet.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c