Dès qu'on s'expose dans l'oeil public de nos jours, il faut s'attendre à recevoir son lot de commentaires désobligeants sur le web.

C'est le cas des candidats de téléréalités et ceux qui participent aux différentes compétitions télévisées.

Léa Charest de Masterchef Québec n'échappe pas à ce fléau.

Cette semaine, la maman de deux jeunes enfants a partagé une critique d'un internaute : « Moi, elle me tombe vraiment sur les nerfs toujours les babines qui n'arrêtent pas, son chum ne doit pas avoir la parole souvent. »

Ce à quoi elle a simplement répondu que son amoureux, Frédéric Tessier, ne « s'en plaint pas ».

Voyez sa publication ci-dessous.

Il faut dire que Léa a de bonne chance de se rendre jusqu'en finale et même de l'emporter. Elle est l'une des favorites.

En entrevue avec le Journal rimouskois Le Soir, elle a confié qu'elle s'est inscrite pour les auditions de la deuxième saison, mais ne s'y est jamais présentée. « J’ai eu peur. Je venais d’accoucher de mon deuxième bébé, donc je n’y suis pas allée. Ils m’ont rappelée l’année suivante et j’ai encore dit non », dit-elle. Après avoir discuté avec ses proches, elle a pris la décision de s'engager dans l'aventure en 2026.

Vous pouvez voir Léa évoluer dans la quatrième saison de Masterchef Québec du lundi au mercredi, à 19 h 30, et les dimanches soirs, à 20 h 30.