Dimanche à La voix, Katy Vachon a gagné son Duel face à Sara-Ève Proulx. Le coach Mario Pelchat avait choisi d'opposer l'expérience à la jeunesse.

La dame de 43 ans de Rouyn-Noranda a rendu un émouvant témoignage suite à sa victoire, depuis les coulisses.

« J'étais certaine qu'il allait avec Sara-Ève », dit-elle, en larmes. « À côté d'une si belle femme, je me suis souvent fait dire "non". Elle est talentueuse en plus. Donc, j'ai l'impression que des fois avoir une voix différente, même si on ne rentre pas dans un standard physique, ça marche quand même. »

Son message a résonné de manière particulièrement percutante chez beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs.

« Très contente que, pour une fois, on ne choisisse pas la plus jeune 🤗 »

« En plus de votre immense talent, j'espère que vous ne doutez pas de votre beauté. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous être très très belle Katy. 👌❤ »

« Les deux candidates ont été parfaites. Toutefois, le discours de Katy m'a beaucoup touché. Bravo Katy!!! »

« Très touchant le commentaire de Katy. Très heureuse pour elle. Bravo ❤️ »

« Katy Vachon c'est ma voix cette année... et peu importe ce que le monde t'as déjà dit. »

« Tu es belle, tu es bonne et surtout, tu es la meilleure... tu représentes très bien notre région ❤️

« Katy, ne te sous-estime jamais! Tu as tout pour toi, tu es sublime en plus d’avoir une voix magnifique. ❤️ »

« L’âge et le corps, un obstacle mais pas insurmontable, la preuve... »

« Le témoignage de Katy m'a touché énormément. Bravo à vous deux. Wow »

« Quand Katy a chanté la première fois, j'ai eu des frissons. Cette voix mûre et solide. Oui, je pense que Mario a compris c'est quoi les vraies raisons de La Voix. »

« Wow Katy 🥹 quelques mots et une vive émotion pour qu'on comprenne tout. Vive tous les corps 🙌🔥 »

Il existe tout de même un revers de la médaille. Malgré la puissance du discours, certains estiment quand même que Mario Pelchat aurait dû choisir la jeunesse puisque Sara-Ève aurait davantage à apprendre d'une expérience comme La voix qu'une femme d'expérience, qui a participé à la première édition Canadian Idol et qui a eu la chance d'enregistrer un EP.

Chose certaine, les deux femmes s'adorent. Suite à la diffusion de leur Duel, Katy écrivait ceci sur ses réseaux sociaux dimanche soir :

« Je suis reconnaissante et choyée que mon coach Mario Pelchat me permette de passer à la prochaine étape de la compétition. Mais, pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez que je pleure à chaudes larmes car l'aventure La Voix se termine pour ma talentueuse et magnifique Sara-Ève Proulx que j'adore. Dites-moi pas "ça fait partie de la game", s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien moi... Mais n'empêche que c'est un gros mélange de plein d'émotions qui s'entrechoquent ❤💔

Merci Sara-Ève pour ce merveilleux moment et ton amitié! Tu es une humaine sublime dans tous les sens du mot sublime et je t'aime beaucoup ma chérie, je sais que tu iras très loin dans tout ce que tu entreprendras ❤ »

On suivra Katy à la prochaine étape de la compétition, Les Qualifications, qui débutera la semaine prochaine.