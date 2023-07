Le « stagiaire » de Mélanie Maynard à Sucré salé à la barre d'une nouvelle émission

Bien des gens ont découvert Luka Lemay dans Sucré salé, en tant que le « stagiaire » de l'animatrice Mélanie Maynard.

Ce dernier a été animateur de foule avant de se retrouver sous les projecteurs.

Télé-Québec nous apprend maintenant que ce dernier animera sur ses ondes l'émission Luka et Léo aux côtés d'Éléonore Lagacé à compter de l'automne prochain.

L'émission cherchera à répondre aux questions que les jeunes se posent, comme : Pourquoi la slush froide donne mal à la tête? Pourquoi fait-on des cauchemars? Pourquoi certains moustiques piquent plus que d’autres? Le duo d'animateurs sera assisté du vulgarisateur scientifique Massi Mahiou.

En plus de rencontrer des experts, Éléonore et Luka feront des tests et des mises en situation étonnantes, et ce, autant dans la ville de Québec qu’en Mauricie ou dans Chaudière-Appalaches.

La compagnie de production de Pierre-Yves Lord, Saturne.5, est derrière le projet.

Découvrez le visuel de cette nouvelle proposition ci-dessous.