Il y a quelques jours, nous apprenions que Rébecca d'OD Panama allait aussi être de la troisième saison d'OD Tentations au soleil, avec Jacob et Mathilde.

Ce triangle amoureux avait de quoi faire des flammèches sous le chaud soleil de l'Amérique centrale, mais il aura été brisé avant la fin de l'aventure, puisque Rébecca a fait le choix de ne pas revenir au Panama après le tremblement de terre.

Précisons que la production de la téléréalité de séduction en était à sa deuxième journée de tournage quand le séisme d'une magnitude de 7,7 a frappé le pays.

C'est pour protéger sa santé mentale que la barmaid a choisi de ne pas repartir là-bas.

J'avais la tête pleine. J'étais overwhelmed, donc j'ai décidé de prendre sur moi et de plus profiter de ma famille que de me rembarquer là-dedans une autre fois.

Précisons que la plupart des candidats ont choisi de repartir au Panama pour terminer les tournages d'OD Tentations au soleil. C'est d'ailleurs l'engouement des participants, qui a convaincu l'animatrice Maripier Morin d'y retourner, malgré l'expérience déroutante qu'elle avait vécu quelques semaines plus tôt.

Celle-ci nous promet d'ailleurs une saison brûlante. À voir dans la vidéo au bas de l'article.

À noter que Jacob et Mathilde forment toujours un couple aujourd'hui, et ce, malgré les rapprochements qu'ils ont eus avec d'autres joueurs à OD Tentations au soleil.

Les deux premiers épisodes de la troisième saison seront offerts sur Crave le 14 décembre prochain.