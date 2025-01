Le retour d'OD Tentations au soleil signifie-t-il le retour d'OD pour une nouvelle saison?

Cette semaine, la deuxième saison d'OD Tentations au soleil a été annoncée. Par contre, nous n'avons toujours pas de nouvelles en ce qui a trait à la prochaine saison d'Occupation Double.

« Il n'y a pas eu de confirmation de retour d'Occupation Double », nous dit d'abord Maripier Morin, animatrice d'OD Tentations. « Mais j'ai le goût de dire que c'est pas mal interrelié. »

Moi, je pense que Tentations ne peut pas vraiment exister sans Occupation Double en formule régulière.

Comme la première saison était tournée dans les mêmes maisons qu'OD Mexique, on peut s'attendre à une formule similaire cette année.

« L'année dernière, les tournages, c'était en octobre. Mon feeling, c'est que ça devrait être à peu près dans ce temps-là », nous indique Maripier.

L'animatrice nous précise qu'elle et son équipe ont été informés qu'ils auront plus de temps pour tourner que l'an dernier. « Je trouve ça le fun. On veut élever la barre au niveau des défis, se donner les moyens de nos ambitions, bonifier l'offre de Tentations au soleil. C'est bien excitant! »

« Je pense qu'on aimerait ça sortir des maisons. On aimerait ça voir les locations où on est. On est dans des endroits souvent visuellement super intéressants. Des endroits très riches aussi en termes de perspectives. J'ai le goût de le voir à l'écran. Ce qu'on voyait plus ou moins dans la première saison de Tentations. »

« [Dans la saison un], on était tous confinés aux maisons, malheureusement, par manque de personnel. L'équipe est scindée en deux. La moitié était partie au voyage final [d'OD Mexique]. L'autre moitié était restée pour faire Tentations. Le souhait, c'est d'avoir assez d'effectifs pour être capable d'aller tourner des petits trucs en VL [NDLR : vidéo légère].

Maripier Morin est convaincue que les anciens candidats d'OD seront nombreux à vouloir participer à cette nouvelle saison. « Parce que les candidats [de la saison un] sont unanimes sur leur expérience. Tout le monde a adoré ça. Tout le monde a trouvé ça vraiment le fun. Je pense que c'est une expérience extrêmement positive pour les anciens candidats. De revenir faire un saut dans la bannière OD, pour s'amuser, pour vivre une expérience différente, en condensé intense. D'être aussi dans le deuxième degré. Je pense que ça fait du bien à des candidats d'OD de reprendre la possession de leur pouvoir, de leur destinée, parce qu'ils sont maîtres de leur parcours. Ils ont une influence sur ce qui se passe dans les maisons. »

Si tout se passe comme prévu, la deuxième saison d'OD Tentations au soleil sera offerte après la prochaine mouture régulière d'OD, soit en décembre 2025.