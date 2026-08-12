Le public s'étonne de la ressemblance entre un candidat d'OD Panama et un artiste québécois

Depuis que l'identité des candidats d'OD Panama a été dévoilée, le public réagit en grand nombre.

D'abord, ils sont étonnés de voir à quel point ils ressemblent aux candidats des années passées.

« Je ne comprendrai jamais le trend de vouloir ressembler à la masse.... Tout le monde se ressemble... »

« Sur le coup, je pensais c'était les mêmes que l'an passé 😅 »

« Le critère de sélection est-il de les choisir en fonction des ressemblances des années précédentes? »

« On dirait qu'elles ont toutes la même face ou le même aesthetic 😅 »

« Pendant 30 secondes je pensais que c'était la gang de l'an passé 😂 faut croire que le monde qui vont là se ressemblent tous »

« Les filles semblent être un copier-coller de OD Andalousie 🫠🫠 »

Par contre, un célibataire semble ressortir du lot pour son look un peu moins conventionnel. Le surfeur de Saint-Alphonse-Rodriguez à la chevelure de feu, Brian, a un petit quelque chose de l'humoriste Martin Matte et ça, le public s'en est vite rendu compte!

« C’est moi ou Brian a des air de Martin matte avec cheveux 😅 »

« Le 2e en bas ressemble à Martin Matte avec des cheveux!!!! 😆 »

« j'vois juste martin matt le 2 ieme gars 🤣🤣 »

« Martin matte avec cheveux 😂 »

« Martin matte AVEC CHEVEUX »

« Depuis que j’ai lu Martin matte avec cheveux, ma vie a changer 🤣🤣 »

« Rajoute des cheveux a martin matte pi ces pareille »

Voyez la ressemblance au bas de l'article.

Par contre, Brian ne s'est pas fait comparer qu'à Martin Matte.

« Brice de Nice en personne !!! »

« Il ressemble au gars dans Sexlife 😂 »

« Carl mélanger avec Seb… »

« Mathieu pellerin blond 😬😬 »

« Pourquoi il ressemble a Achille ( Anthony OD Chypre ) mélanger avec Shaggy de scooby doo ? »

« Un hybride entre Arnaud pi Sébas de l'année dernière avec le sourire de Jay Du Temple ou quoi 🤔 »

Chose certaine, le candidat le plus âgé (33 ans) de OD Panama fait jaser!

Nous le verrons en action dès le dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave.