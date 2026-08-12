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Le public s'étonne de la ressemblance entre un candidat d'OD Panama et un artiste québécois

Alerte séparés à la naissance!

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Depuis que l'identité des candidats d'OD Panama a été dévoilée, le public réagit en grand nombre.

D'abord, ils sont étonnés de voir à quel point ils ressemblent aux candidats des années passées.

  • « Je ne comprendrai jamais le trend de vouloir ressembler à la masse.... Tout le monde se ressemble... »
  • « Sur le coup, je pensais c'était les mêmes que l'an passé 😅 »
  • « Le critère de sélection est-il de les choisir en fonction des ressemblances des années précédentes? »
  • « On dirait qu'elles ont toutes la même face ou le même aesthetic 😅 »
  • « Pendant 30 secondes je pensais que c'était la gang de l'an passé 😂 faut croire que le monde qui vont là se ressemblent tous »
  • « Les filles semblent être un copier-coller de OD Andalousie 🫠🫠 »

Par contre, un célibataire semble ressortir du lot pour son look un peu moins conventionnel. Le surfeur de Saint-Alphonse-Rodriguez à la chevelure de feu, Brian, a un petit quelque chose de l'humoriste Martin Matte et ça, le public s'en est vite rendu compte!

  • « C’est moi ou Brian a des air de Martin matte avec cheveux 😅 »
  • « Le 2e en bas ressemble à Martin Matte avec des cheveux!!!! 😆 »
  • « j'vois juste martin matt le 2 ieme gars 🤣🤣 »
  • « Martin matte avec cheveux 😂 »
  • « Martin matte AVEC CHEVEUX »
  • « Depuis que j’ai lu Martin matte avec cheveux, ma vie a changer 🤣🤣 »
  • « Rajoute des cheveux a martin matte pi ces pareille »

Voyez la ressemblance au bas de l'article.

Par contre, Brian ne s'est pas fait comparer qu'à Martin Matte.

  • « Brice de Nice en personne !!! »
  • « Il ressemble au gars dans Sexlife 😂 »
  • « Carl mélanger avec Seb… »
  • « Mathieu pellerin blond 😬😬 »
  • « Pourquoi il ressemble a Achille ( Anthony OD Chypre ) mélanger avec Shaggy de scooby doo ? »
  • « Un hybride entre Arnaud pi Sébas de l'année dernière avec le sourire de Jay Du Temple ou quoi 🤔 »

Chose certaine, le candidat le plus âgé (33 ans) de OD Panama fait jaser!

Nous le verrons en action dès le dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave.

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