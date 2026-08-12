Le public s'étonne de la ressemblance entre un candidat d'OD Panama et un artiste québécois

Depuis que l'identité des candidats d'OD Panama a été dévoilée, le public réagit en grand nombre.
D'abord, ils sont étonnés de voir à quel point ils ressemblent aux candidats des années passées.
- « Je ne comprendrai jamais le trend de vouloir ressembler à la masse.... Tout le monde se ressemble... »
- « Sur le coup, je pensais c'était les mêmes que l'an passé 😅 »
- « Le critère de sélection est-il de les choisir en fonction des ressemblances des années précédentes? »
- « On dirait qu'elles ont toutes la même face ou le même aesthetic 😅 »
- « Pendant 30 secondes je pensais que c'était la gang de l'an passé 😂 faut croire que le monde qui vont là se ressemblent tous »
- « Les filles semblent être un copier-coller de OD Andalousie 🫠🫠 »
Par contre, un célibataire semble ressortir du lot pour son look un peu moins conventionnel. Le surfeur de Saint-Alphonse-Rodriguez à la chevelure de feu, Brian, a un petit quelque chose de l'humoriste Martin Matte et ça, le public s'en est vite rendu compte!
- « C’est moi ou Brian a des air de Martin matte avec cheveux 😅 »
- « Le 2e en bas ressemble à Martin Matte avec des cheveux!!!! 😆 »
- « j'vois juste martin matt le 2 ieme gars 🤣🤣 »
- « Martin matte avec cheveux 😂 »
- « Martin matte AVEC CHEVEUX »
- « Depuis que j’ai lu Martin matte avec cheveux, ma vie a changer 🤣🤣 »
- « Rajoute des cheveux a martin matte pi ces pareille »
Voyez la ressemblance au bas de l'article.
Par contre, Brian ne s'est pas fait comparer qu'à Martin Matte.
- « Brice de Nice en personne !!! »
- « Il ressemble au gars dans Sexlife 😂 »
- « Carl mélanger avec Seb… »
- « Mathieu pellerin blond 😬😬 »
- « Pourquoi il ressemble a Achille ( Anthony OD Chypre ) mélanger avec Shaggy de scooby doo ? »
- « Un hybride entre Arnaud pi Sébas de l'année dernière avec le sourire de Jay Du Temple ou quoi 🤔 »
Chose certaine, le candidat le plus âgé (33 ans) de OD Panama fait jaser!
Nous le verrons en action dès le dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave.