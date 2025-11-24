Le public réagit à une intervention de Roy Dupuis à Tout le monde en parle

Dimanche, la présidente d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle pour discuter notamment des investissements de 200 milliards qu’Hydro-Québec compte faire pour augmenter de 50 % sa production d’électricité.

Roy Dupuis, lui, y était pour parler du documentaire Les Filles de Caleb : l’histoire d’une passion.

Comme on le sait, l'acteur est particulièrement engagé pour l'environnement depuis des années, notamment en ce qui a trait à la préservation des rivières. Il est donc intervenu à quelques reprises, pour parler de « la demande énorme pour des centres de données, qui sont des villes en soi au niveau de la consommation d'électricité », et a posé une question qui a engendré un échange musclé :

« Si on va jusqu'à 2050, vous parlez de rajouter 200 térawatts. Ça, c'est ce qu'on fabrique aujourd'hui. On produit 200 TWh. En 25 ans, on va doubler. Pourquoi 200? Pourquoi doubler? On est déjà un des plus gros consommateurs d'électricité sur la planète. [...] Vous trouvez ça raisonnable qu'on double la production, qu'on rajoute 200 térawatts en 25 ans? Vous êtes d'accord avec ça? », demande-t-il.

Essentiellement, elle a répondu ceci : « Ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les tendances, tous les indicateurs nous démontrent que dans 25 ans, 30 ans, la demande va avoir doublé parce qu'on va électrifier. Pensons aux véhicules, pensons aux équipements dans les fermes, dans les industries, dans les mines. Pensons juste à nos maisons. Nos maisons sont beaucoup plus électrifiées que jamais. »

« Alors, on ne devrait pas changer nos habitudes? On devrait continuer à être dans les champions de la consommation d'électricité au monde », renchérit Roy Dupuis.

« Ce n'est pas ça que je dis », poursuit la présidente d’Hydro-Québec.

Cet échange a été applaudi par beaucoup de téléspectateurs :

« Merci à Roy Dupuis pour ses courtes interventions 🤗 (je sens qu’il aurait aimé en dire beaucoup plus… et j’aurais bien aimé 🙏) »

« Bravo a Roy Dupuis pour poser la question soulevant l'enjeu fondamental: ajouter plus de kilowaters c'est d'accepter la surconsommation. »

« Excellente intervention de Roy Dupuis. 👌 »

« Merci à Roy Dupuis d’oser poser les questions réelles par rapport aux plans d’Hydro-Québec réalisés non pas sur le terrain mais dans les bureaux. »

« Pourquoi pour l’entrevue Hydro Qc, vs n’avez pas approfondi le sillon de Roy Dupuis sur notre surconsommation avec les technologies, Centre de données, l’eau, l’électricité au quotidien…et les thermopompe vs ges….faudra poursuivre svp »

« J'ai aimé les questions de Roy, et qu'il lui parlait c'était parfait. »

Le grand respect entre les deux parties a aussi été souligné par le public :

« Je lève mon chapeau à Mme Bouchard et M. Dupuis. Face à des positions opposées, pouvoir discuter calmement, avec de bons arguments et sans agressivité...ça change de certains intervenants ! Bravo ! »

« Une vraie belle conversation entre madame et Roy Dupuis , respectueux et polis. Ça change, BRAVO ! »

Même si l'intervention de Roy Dupuis a été encensée par plusieurs, elle a aussi causé certains mécontentements :

« Roy, ce grand intellectuel, sait-il que le chauffage représente le 2/3 de notre consommation?? On doit chauffer nos maisons 6 mois par année!! J'espère que ce grand donneur de leçon donne l'exemple en programmant ses thermostat à 18 degrés et n'a pas d'air climatisé! 😉 Fort probablement que non!! 😉 »

Vous pouvez revoir l'entrevue et l'émission du 23 novembre sur ICI.tou.tv.