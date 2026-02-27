Le public réagit à la finale de l'épisode de cette semaine de L'amour est dans le pré

Jeudi, à la fin de l'épisode de L'amour est dans le pré, on a pu voir Nathan s'entretenir avec un membre de la production à propos d'une discussion qu'il avait eue avec Simon la nuit précédente, loin des caméras.

« Je suis plus en cr*ss. Dis-moi les affaires quand c'est le temps. Dis-moi le pas à minuit. J'ai l'impression qu'il s'est faufilé et il a essayé de passer par le chemin facile. Il a été transparent, mais soit transparent devant les caméras et affiche-toi. Si tu fais l'aventure, tu dois être conscient de ça », disait-il, émotif.

Sur les réseaux sociaux, le public croit maintenant qu'une histoire d'amour entre Simon et Nathan est impossible :

« Simon vit a Montréal il est enseignant pas certain qu'il va tout laisser pour aller vivre sur une île »

« Il n'est pas fait pour Nathan, tu vois bien que Simon est jaloux, c'est mon opinion. »

« Mais depuis le début Nathan dit à Simon qu'il est son top 1, je comprends pas qu'il n'est pas eu de rapprochement avec lui plutôt que Jake. C'est pas de la jalousie mais de la confusion »

« Mon feeling est que Simon quittera l'aventure. »

« Aucun avenir ni l'un ni l'autre ne semble prêt pour un tel engagement ! »

Et pour ce qui est de l'avenir de Nathan avec le jeune musicien Jake? Les avis sont partagés.

« Je vois Nathan et Jake ensemble. Rien à dire contre Simon. Ça doit pas être évident de vivre une aventure comme ça. »

« Simon s' en va ! Nathan est très mature selon son âge »

« Pas certaine des intentions de Nathan ds cette émission. Est-il là pour du sérieux?? J'en doute un ti peu 🤷‍♀️ »

« [...] je ne vois pas Simon à la ferme… Jake est mieux pour lui »

« J’espère que ce sera Jake qu’il va choisir !! Ils vont tellement bien ensemble!! »

Pour ce qui est du troisième prétendant, Pierre-Olivier, il n'est pas au coeur des discussions des téléspectateurs et ne semble pas non plus être dans le coeur de Nathan, mais qui sait, peut-être que les choses bougeront vite après le revirement de jeudi soir...

La téléréalité L'amour est dans le pré est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur Noovo.