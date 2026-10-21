Le public réagit à ce revirement majeur dans STAT

Ce mardi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à tout un choc dans la finale de STAT, alors que la jeune Charlotte (Léa-Kim Lafrance-Leroux), atteinte du VIH et d'une pneumonie, est décédée après une erreur médicale de Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault).

Comme on le sait, Gabriel Lemaire est un médecin hautement compétent. Par contre, dans les derniers temps, il a commencé à travailler avec l'aide de l'intelligence artificielle, une trame narrative de Marie-Andrée Labbé qui, on s'en doutait bien, allait servir à montrer les dérives potentielles. On ne se doutait pas toutefois que la dérive surviendrait avec cette jeune patiente...

Évidemment, Gabriel Lemaire a commis une faute grave, en débutant un traitement d'antirétroviraux (ARV) avant d'avoir guéri la pneumonie de la patiente, et ils seront plusieurs à le comprendre autour de lui. Pourrait-il perdre son droit de pratique?

Les téléspectateurs ont réagi à ce triste revirement :

« Le gars s’est fié à l’intelligence artificielle, ben c’est ça qui s’passe! Il est en faute mais il ne l’admettra pas.😅 »

« Il y en a un qui aura plusieurs questions à répondre »

« Moi je pense que c’est pour sensibiliser les gens avec l’utilisation de la fameuse intelligence artificielle… »

« IA il va devoir rendre des comptes de l'avoir utilisée, mais qui le saura dans l'équipe ?? »

« Je crois que le Doc Lemaire est dans chenoute »

« C'est inquiétant de penser qu'il y a des gens dont des médecins qui se fient a l'IA pour prendre des décisions souvent importantes et possiblement lourdes de conséquences... »

Dans le prochain épisode, vous verrez comment le médecin va composer avec sa faute professionnelle. Cela prendra une tournure que nous n'attendions pas, encore une fois. Plus encore, vous verrez les parents de Charlotte réagir à son décès inattendu, des scènes crève-coeur offertes avec toutes les nuances et émotions possibles par Mylène Mackay, déchirante, et Félix-Antoine Tremblay. C'est à ne pas manquer... avec une boîte de mouchoirs à proximité!

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

La semaine prochaine, vous comprendrez aussi les raisons qui ont conduit le romancier Guillaume Ricci (Mickaël Gouin) à être hospitalisé. La suite pourrait être assez glauque merci, juste à temps pour l'Halloween.