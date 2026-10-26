Le public prédit qui sera la ou le prochain.e éliminé.e d'OD Panama

Dimanche, à OD Extra, nous apprenions que nous entrions bientôt dans la phase des couples à Occupation Double Panama. Ainsi, des semaines avec moins de séduction et plus de stratégies sont à prévoir.

Il reste, par contre, une élimination individuelle, qui aura probablement lieu dimanche prochain, à moins qu'un ou une candidat.e décide de quitter plus tôt que prévu.

C'est d'ailleurs l'hypothèse de bien des téléspectateurs qui s'imaginent qu'Imane, après avoir discuté avec Olivier, décidera de se retirer pour laisser son ancien prétendant et sa nouvelle flamme, Engie, vivre leur histoire d'amour naissante en paix.

Comme un revirement de situations n'attend pas l'autre à OD Panama, il se pourrait bien que le cimentier-applicateur préfère retourner vers Imane, ce qui forcerait la mannequin de 24 ans à rentrer à la maison...

Il y a aussi l'option que Mathilde voit clair dans le jeu de Jacob et décide de ne pas former un couple avec lui, comme ce dernier n'a pas démontré de véritable intérêt envers elle avant qu'il se fasse rejeter par Imane en voyage.

Pour le moment, le groupe d'OD Panama est impair. Il va donc sans dire qu'il doit y avoir un ou trois candidats qui quittent le jeu pour passer à la prochaine étape. Se pourrait-il qu'Imane quitte cette semaine et qu'un autre couple soit éliminé dimanche? C'est une des nombreuses options possibles...

À noter qu'à OD EXTRA, nous apprenions aussi que le jeu des « dossiers ouverts » ferait un retour en force. Il y aura donc certains candidats qui auront des comptes à rendre. À suivre!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.