Le public frappé par un détail dans l'épisode d'OD Chypre de ce mercredi

Dans l'épisode de mercredi d'OD Chypre, Lauriane s'est confié à Arnaud sur son adoption en Chine, alors que les tourtereaux visitaient la maison de l'amour.

Nous avons alors pu voir une photo du papa de la candidate et un détail a particulièrement frappé les téléspectateurs.

L'autrice et humoriste Léa Stréliski en a d'ailleurs fait une publication :

« Donc, Lauriane, on s'entend que t'étais malheureusement dans la maison de l'amour avec ton père? ».

Elle repartage alors ladite photo du papa et une image d'Arnaud. Effectivement, la ressemblance est frappante.

« No shame. Ça arrive aux meilleures d’entre nous. #odchypre #Freud », ajoutait-elle en accompagnement des images. Voyez sa publication au bas de l'article.

« 100% hurlé la même chose! »

« Mais. Voyons, c’est hallucinant la ressemblance. »

« J’ai tellement dit la même affaire 😂 »

« J’ai 100% fait le saut en voyant cette photo. J’ai complètement cru que c’était une erreur. 😂😂😂 »

Une internaute en a rajouté ensuite une couche : « ok. Laurianne dort avec son père pi Anthony dort avec son frère. Ça va ben. »

On se rappellera qu'Anthony avait décrit sa relation avec Alexandra comme « fraternel ». « De ce que j'ai compris, Antho dort collé avec ses frères qu'il adore, faque c'était comme un compliment », disait Alexandra dimanche pour expliquer le comportement de son aspirant.

