Le public frappé par un détail dans l'épisode d'OD Chypre de ce mercredi

Ça, c'est drôle! Avez-vous remarqué?

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans l'épisode de mercredi d'OD Chypre, Lauriane s'est confié à Arnaud sur son adoption en Chine, alors que les tourtereaux visitaient la maison de l'amour.

Nous avons alors pu voir une photo du papa de la candidate et un détail a particulièrement frappé les téléspectateurs.

L'autrice et humoriste Léa Stréliski en a d'ailleurs fait une publication :

« Donc, Lauriane, on s'entend que t'étais malheureusement dans la maison de l'amour avec ton père? ».

Elle repartage alors ladite photo du papa et une image d'Arnaud. Effectivement, la ressemblance est frappante.

« No shame. Ça arrive aux meilleures d’entre nous. #odchypre #Freud », ajoutait-elle en accompagnement des images. Voyez sa publication au bas de l'article.

  • « 100% hurlé la même chose! »
  • « Mais. Voyons, c’est hallucinant la ressemblance. »
  • « J’ai tellement dit la même affaire 😂 »
  • « J’ai 100% fait le saut en voyant cette photo. J’ai complètement cru que c’était une erreur. 😂😂😂 »

Une internaute en a rajouté ensuite une couche : « ok. Laurianne dort avec son père pi Anthony dort avec son frère. Ça va ben. »

On se rappellera qu'Anthony avait décrit sa relation avec Alexandra comme « fraternel ». « De ce que j'ai compris, Antho dort collé avec ses frères qu'il adore, faque c'était comme un compliment », disait Alexandra dimanche pour expliquer le comportement de son aspirant.

OD Chypre est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

