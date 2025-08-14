Le public fait changer les nominations aux Gémeaux

Cette semaine, l'animatrice et femme d'affaires Geneviève Everell a eu la surprise d'une vie, en découvrant que son nom avait été ajouté parmi les nommées dans la catégorie Personnalité féminine de l'année pour la 40e édition des Prix Gémeaux.

Cette nomination tardive, parmi une liste sélecte de personnalités connues, elle la doit au public, à ses nombreux supporteurs qui ont écrit à l'organisation des Gémeaux pour demander l'ajout de son nom. Comme quoi la force du nombre peut faire bouger les choses!

Celle-ci explique, dans une publication aussi amusante que reconnaissante, comment elle a appris la grande nouvelle.

Elle dit : « J’EN REVIENS PASSSSSS. 🥹🥹🥹🥹

Hier, en allant voter pour le documentaire MAMAN EST MALADE dans la catégorie Émission coup de cœur de l’année aux @prixgemeaux vous étiez BEAUCOUP, pour vrai, à me dire :

« Gen, comment ça t’es pas dans les personnalités féminines de l’année? »

Pis moi, j’étais comme : « Voyons donc… chu pas Véro ni Guylaine Tremblay, seigneur Jésus! » 😂

Ben là, certaines personnes ont carrément écrit à l’Académie (OUI OUI HAHAHA) genre : « Heille, les Gémeaux, Geneviève Everell est où? » Vous m’avez même envoyé les captures d’écran de vos e-mails! Moi je montre ça à mon chum en mode :

« Cute bb, regarde ça. » (En me disant dans ma tête : « Oublie ça ma belle! »)

Pis là, ce midi, je reçois un DM :

« GEEEEEEE, TU ES LÀ! »

Je réponds : « De quoi? Chu où? »

(J’étais au resto @labine_resto – très délicieux d’ailleurs 🤤)

« Nenon, tu es dans les candidates pour potentiellement gagner le prix de la Personnalité féminine de l’année aux Gémeaux! »

Moi : « E… WHATTTTTT?! » 😱 »

Découvrez sa publication complète ci-dessous.

Geneviève Everell a fait l'objet d'un documentaire intitulé Maman est malade, dans lequel on la suivait alors qu'elle découvrait avec peur son diagnostic de cancer, alors qu'elle était enceinte. Depuis, les nouvelles sont de bon augure, heureusement. Le documentaire peut être vu sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour les Gémeaux, qui seront diffusés sur les ondes de Radio-Canada le 14 septembre prochain à 20 h. Véronique Cloutier sera à l'animation, pour célébrer comme il se doit 40 ans de formidable télévision québécoise.