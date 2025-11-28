Le public conteste une décision des juges à Masterchef Québec

Cette semaine à Masterchef Québec, c'était le retour du défi 24h. Les juges voulaient tester la maîtrise de la cuisson lente de leurs cuisiniers amateurs. Ainsi, pendant toute une nuit, les viandes ont mijoté, braisé, confit, puis les candidats ont terminé leur plat le lendemain.
Jean-Sébastien a eu quelques soucis en cuisine, mais le reste de la brigade s'est bien débrouillée. C'est finalement Corine qui a remporté le défi avec ses tacos carnitas façon birria.
Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ne sont pas d'accord avec la décision des juges. Ceux-ci ont une autre gagnante en tête. Ils pensent que Charlotte mérite davantage les honneurs cette fois-ci.
- « Très déçu c’est charlotte qui devait être au longe franchement ils lui ont dit que c'est elle qui avait le mieux cuit sa viande lentement, les juges ont un partie prie pour Corine ça paraît. Elle a bien cuisiner oui mais ça revenait à Charlotte. »
- « Déçu Charlotte avait très bien réussi à la perfection »
- « Très déçu ils ont dit que le plat à Charlotte était le meilleur et ils font gagner l'autre. Très déçu. Moi les supposé juges je ne les crois pas. Il y a tu des chouchou? »
- « Charlotte aurait dût aller au lounge! »
- « Depuis le début que je dis que les juges sont en extases devant Corine, si elle gagne je vais être très déçu. »
- « Charlotte a fait le meilleur plat…paroles des juges 🤷♀️ »
- « Il lui accordait 11 sur 10 ,c’est pas juste c’est Charlotte qui aurais dû aller au linge ,,,favoritisme »
- « Charlotte le méritait bien plus que Corinne qui fait des des recettes quelle connaît »
- « Très déçu je croyais que Charlotte aurait gagné »
- « C'est vraiment bizarre qu'ils aient adoré le plat de Charlotte et donné la première place à Corinne. »
- « Ok, bien que je sois hyper contente pour Corinne, je pense que Charlotte s’était démarquée dans ce défi cuisson lente!! »
Comme les téléspectateurs n'ont pas pu goûter au plat, ils jugent uniquement suite aux commentaires des juges. Ainsi, ce n'est pas la qualité de l'assiette qui est critiquée, mais plutôt l'incohérence entre les remarques et le choix de la gagnante.
Rappelons que la championne ou le champion de Masterchef Québec, saison 3, sera élu le 7 décembre prochain.