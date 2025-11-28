Le public conteste une décision des juges à Masterchef Québec

Cette semaine à Masterchef Québec, c'était le retour du défi 24h. Les juges voulaient tester la maîtrise de la cuisson lente de leurs cuisiniers amateurs. Ainsi, pendant toute une nuit, les viandes ont mijoté, braisé, confit, puis les candidats ont terminé leur plat le lendemain.

Jean-Sébastien a eu quelques soucis en cuisine, mais le reste de la brigade s'est bien débrouillée. C'est finalement Corine qui a remporté le défi avec ses tacos carnitas façon birria.

