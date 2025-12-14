Le percutant documentaire de Céline Dion présenté pour la première fois à la télé : Voici quand 

Il y a quelques années, Céline Dion s’était ouverte avec franchise pour la première fois sur la maladie dont elle souffre, le syndrome de la personne raide. Par la suite, l’état de santé de Céline a fait l’objet de plusieurs rumeurs et spéculations. Dans l’espoir de faire avancer la recherche et de démystifier certaines interrogations concernant cette condition plutôt méconnue, la diva de Charlemagne a décidé de lever le voile sur cet important chapitre de sa vie, au moyen d’un percutant documentaire.

Dans Je suis : Céline Dion, la chanteuse offre un regard très intime sur son nouveau quotidien, se montrant vulnérable à de multiples reprises. Sans filtre, Céline y affiche malgré tout et avec candeur un optimisme à toute épreuve, avec comme ultime souhait de fouler à nouveau la scène. On la suit dans sa résidence de Las Vegas, nous donnant un aperçu brut de sa résilience et de sa passion pour la musique, qui est toujours aussi vive. Elle en profite pour aborder sa lutte constante contre la maladie, révélant au passage un aperçu troublant d’une crise de spasmes, à la fin du documentaire.

Au fil du documentaire, on peut y voir ses fils et des extraits d’archives de ses prestations les plus mémorables, survenues au cours de sa carrière. L’émission spéciale veille également à mettre en lumière la musique qui l’a guidée tout au long de sa vie, avec en audio ses plus grands classiques.

Mentionnons que l’émission a d’abord été diffusée au printemps 2024 sur la plateforme payante Prime Video. Le 4 janvier prochain à 20 h, Je suis : Céline Dion fera pour la première fois le saut à la télé, sur les ondes de Noovo.

Rappelons qu’au moment de la sortie originale du documentaire, les réactions ont fusé de toutes parts, saluant pour la plupart le courage de l’interprète de « Parler à mon père ». Découvrez dans cet article ce que nous en avions pensé.