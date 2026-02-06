Le passage de Michèle Richard à Zénith fait grandement réagir

Ce jeudi soir était diffusée la cinquième et dernière partie de la première ronde de Zénith. À ce stade-ci de la compétition, nous avons pu entendre une fois tous les chanteurs de la 4e saison.

Si certains candidats figurent d'ores et déjà parmi les coups de coeur du public et auront fait réagir à leur façon, on peut affirmer hors de tout doute que le passage de Michèle Richard, 79 ans, passera à l'histoire de l'émission. Non en raison de la prestation à proprement parler, mais surtout pour la symbolique de sa présence.

C'est qu'avec ses 70 ans d'expérience dans le showbiz québécois, la présence de la légende du petit écran Michèle Richard était très attendue. Pour sa première prestation à la télé depuis plusieurs années, Michèle avait opté pour le succès de 1950 d'Edith Piaf, « La foule ». Ce choix était très important pour la grande dame, car à ses jeunes débuts, sa maman lui avait interdit de l'interpréter, en raison de son manque de vécu.

Des décennies plus tard, nous avons donc eu le bonheur de la voir sur la scène de Zénith pour y chanter ce succès français, avec en finale une tournure latine dansante à souhait. Puis, peu après avoir qualifié la chanson « Sensualité » de « niaiseuse », Michèle s'est lancée dans un rappel peu mémorable, qui au final, lui aura permis d'atteindre 92 points chez les générations.

Un passage qui a visiblement fait mouche auprès du public sur les réseaux sociaux, qui ont commenté en grand nombre son numéro :

« Incroyable ! 80 ans bientôt. C'était un numéro d'une belle élégance. »

« Beau travail Michèle Bravo 70 ans de carrière qui peu en faire autant ? »

« En beauté Queen Richard. Pis la voie est encore très belle et juste. Bravo Miss. »

« Toujours aussi fashion mais avec moins de pouvoir vocal. Bravo! »

Pourquoi une artiste de la trempe de Michèle Richard, avec toute sa carrière, accepte-t-elle de se mettre en danger dans un tel concept télévisé? « Parce que je m'ennuie du monde, du public. Je les aime, ils font partie de moi, je ne peux pas les arracher de moi » répond la principale intéressée.

Nous sommes bien curieux de découvrir la suite de sa participation à Zénith!

La note du public a été attribuée ce jeudi à l'humoriste Daphné Létourneau, qui avait obtenu la note parfaite avec sa reprise de « Zombie ». Elle s'inscrit au classement avec 103 points.

La compétition Zénith reprendra le 26 février prochain à 20 h sur ICI Télé, après la pause olympique. Prêts pour la ronde des duos improbables?