Jeudi, au Grand chantier RONA, Chloé et son conjoint Merrick ont été éliminés suite à la victoire des Rouges. Ce départ consterne les téléspectateurs.

Chloé, qui a appuyé son amie Élodie depuis le début de l'aventure, s'est fait déjouer par celle-ci au dernier moment alors que l'intervenante sociale de 29 ans a créé une alliance avec un couple de l'équipe adverse pour assurer sa sécurité dans l'aventure.

Plus tôt dans la semaine, on a pu voir Chloé regretter d'avoir été aussi solidaire avec Élodie et ses manigances au fil de la saison.

La personne qui va rester si je quitte chez les Bleus, ça va être la personne la plus stratégique et la moins manuelle de la maison. Dans une compétition de rénovations, je ne sais pas si on a fait les meilleurs choix depuis le début. - Chloé

Les téléspectateurs se sont dits - évidemment - déçus, même consternés, de voir Chloé quitter alors qu'Élodie est toujours dans la course. Qui plus est, la jeune femme est la dernière survivante de l'équipe des Bleus originale.

« Chloé est partie et Élodie reste… Trouvez l’erreur dans une émission de «rénovation »… Chloé aura à apprendre de cette erreur de confiance. »

« ELODIE 🤬🤬🤬elle pleure le départ de son amie, avoir une amie comme elle tu n’as pas besoin d ennemi !!! »

« J'ai hâte de voir ce qu' Élodie va être capable de faire maintenant que Chloé est partie, parce que Chloé lui montrait comment faire, je suis vraiment fâché que Chloé soit partie au lieu d Élodie. »

« Quand même incroyable que Elodie soit la finaliste chez les bleus...🤦‍♀️ »

« Je pense que ça prouve que le concept est à revoir... »

Le grand chantier RONA est un format original québécois. Certains pensent donc que les règles pourraient être revues pour éviter ce genre de situations.

« C'est le concept qui a donné ces résultats. C'était prévisible dès le premier jour que ce serait les moins bons en finale. »

Qu'en pensez-vous?