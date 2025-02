Le garçon d'Anouk Meunier a bien grandi!

L'animatrice Anouk Meunier a partagé une publication commanditée cette semaine sur ses réseaux sociaux, faisant la promotion des bâtons glacés Pedialyte pour combattre la déshydratation causée par la grippe chez les enfants.

Elle apparaît sur une photo avec son garçon, Arnaud, qui tient ces fameux popsicles, sourire aux lèvres.

L'enfant, qui a eu cinq ans en octobre dernier, est parfaitement adorable!

Voyez la publication au bas de l'article.

Anouk n'est pas la seule vedette à avoir posé avec son enfant pour faire une promotion d'une entreprise qui lui tient à coeur. Mélissa Bédard a récemment pris la pause avec sa grande fille, Laylia. D'ailleurs, on ne peut que constater que mère et fille se ressemblent de plus en plus. Voyez la photo ici.