Le dr Vadeboncoeur offre une précision que les fans de STAT attendent

Ce lundi, la quotidienne STAT a repris du service dans un grand fracas, envoyant l'un de ses personnages principaux au ciel. En effet, Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard) est décédée des suites du problème cardiaque qu'elle a eu alors qu'elle tentait de raisonner Steve Jolicoeur (Marc Beaupré), en psychose. Ce n'est pas tout, le psychiatre Philippe Dupéré (Patrick Labbé) a été grièvement blessé par un objet contondant qui lui a été planté dans le cou. Un geste désespéré du médecin en proie à des hallucinations.

À la fin de l'épisode, Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault) a reçu un appel qui a soulevé bien des questions chez les téléspectateurs, évoquant un anévrisme chez le docteur Dupéré. Désespérés, plusieurs téléspectateurs ont tenté de comprendre, en vain.

Le docteur Alain Vadeboncoeur, qui agit comme consultant sur le plateau, y est allé d'une explication médicale sur les réseaux sociaux, qui pourrait bien être l'information que vous attendez.

La question qui lui a été posée par une internaute est la suivante : « Est-ce que son AVC a été causé par la blessure ou c'était là avant son attaque? »

Il écrit : « Il avait une section à la carotide, en plus d'avoir perdu beaucoup de sang et d'avoir eu longtemps une pression trop basse. Tout cela compromet la circulation dans le territoire atteint (à gauche), et peut en effet causer un AVC. Pas toujours, mais souvent. Nous avons 4 artères qui irriguent le cerveau: deux carotides (en avant) et deux vertébrales (en arrière). Les trois autres peuvent suppléer ou non, mais l'hypotension aggrave le tout. »

Chose certaine, cette explication n'est franchement pas rassurante quant à la suite, mais il faudra être au rendez-vous pour savoir ce qu'il adviendra du bon docteur Philippe Dupéré, auquel les téléspectateurs se sont vraiment attachés.

STAT se poursuit demain avec un autre épisode que vous ne voudrez surtout pas manquer, à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.