Le créateur des Parent revient avec une nouvelle comédie prometteuse

Il y a de ces nouvelles que nous n’attendons plus, tant elles relèvent de l’imprévisibilité. Ce mercredi, l’annonce du retour d’un projet de Jacques Davidts dans nos écrans a précisément eu un tel effet.

Davidts, c’est un scénariste belge d’expérience, qui a réalisé plusieurs œuvres marquantes pour la télé et le cinéma d’ici. Parmi ses grands coups, citons les films Polytechnique et Ru, ainsi que les séries Les mecs et Les Parent. Pour son grand retour à Radio-Canada, Jacques a choisi de s’entourer de la plume de Normand Daneau, pour écrire la comédie dramatique Angles morts.

Voici le synopsis dévoilé par la chaîne, qui nous met en appétit pour cette nouvelle proposition du prolifique créateur :

« Marc Lamarre, chirurgien oncologue, peine à réconcilier sa pratique avec l'aide médicale à mourir, procédure qu’il pratique lui-même pour le bénéfice de ses patients. Il rêve de fonder un centre de recherches qui lui permettrait d’offrir de meilleurs traitements à ces derniers.

Afin d’amasser des fonds, Marc met sur pied avec ses deux meilleurs amis, l’ex-flic ripoux Lambert et l’anxieux notaire Philippe, la Fiducie des Saints-Derniers-Jours qui rachète à une fraction de leur valeur les assurances-vie de ses patients en fin de vie.

Tout se passe bien jusqu'au jour où le trio décide d’emprunter une grosse somme à Spyro Toulakis, prêteur sur gages grec de Montréal et roi du souvlaki, afin d’acheter une assurance-vie de plusieurs millions de dollars à un patient diagnostiqué d’un foudroyant cancer terminal. Ils sont convaincus de n’avoir plus qu'à attendre le jour fatidique avant d'empocher la cagnotte. Mais rien ne se passe comme prévu.

Ainsi s’amorce pour le trio une cascade de péripéties où les trahisons amoureuses s'entremêlent avec l’implication de la pègre libanaise, d’un prêteur sur gages grec et des inspectrices de l'escouade anti-drogue Belzile et Toussaint. Le tout sur fond d’aide médicale à mourir et de dignité humaine. »

Pour l’instant, aucun acteur n’a été associé au projet. On nous révèle cependant que la distribution sera annoncée au cours des prochains mois. Il faudra donc se montrer patient!

La minisérie Angles morts comprendra 10 épisodes et sera produite par Guillaume Lespérance pour A Média. On pourra la voir sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de l’année 2026-2027.