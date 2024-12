Le concept d'OD Tentations au soleil a été changé pour Maripier Morin

OD Tentations au soleil marque le retour de Maripier Morin à l'animation télé.

C'est Bell directement qui a pris contact avec elle pour lui proposer ce projet.

« Mélanie Bhérer [Directrice générale, Variété, style de vie, documentaire et numérique chez Bell Média] me disait à demi-mot : "J'ai comme une petite affaire, mais je ne sais pas si c'est pour toi". J'ai dit : "Ben, tu me le dis, on va le décider ensemble, si c'est pour moi ou non". Elle a dit : "En fait, c'est comme un spin-off de OD, mais en ce moment, c'est juste une voix off." C'était comme juste une voix hors champ qui commentait ce qui se passait là-bas. Puis là, j'ai dit : "Ben, c'est peut-être une bonne façon de recommencer la relation. Une voix hors champ, ça se fait quand même assez rapidement, ce n'est pas trop exigeant. »

Elle ajoute : « Puis là, de fil en aiguille, ils ont dit : "Si elle veut, on aimerait ça la voir, puis on aimerait ça qu'elle soit là, sur place". Donc, le mandat a un peu évolué au fil des discussions, ça fait que c'est devenu une animation à part entière. »

J'étais super heureuse de ça, parce que je me disais : tant qu'à revenir à la bannière d'Occupation Double, c'est le fun de le faire de façon assurée, que ce ne soit pas juste un peu en catimini, en voix hors champ.

« Puis pour moi, ça boucle une boucle, 18 ans plus tard, de revenir à l'animation, de quelque chose de quand même original, parce que oui, on connaît la bannière OD, on connaît les candidats d'OD, mais ultimement, c'est un show qui est complètement différent », indique-t-elle.

Rappelons que Maripier Morin a participé à la 3e saison d'Occupation Double, en 2016. « Moi, mon souvenir d'OD, dans ma tête, mon aventure, il est intact. Ça a été un bonheur de A à Z. J'ai tout aimé : la cohabitation avec les filles, j'ai aimé mon voyage, j'ai aimé les interactions avec les gars, j'ai aimé l'équipe technique. Moi, j'ai tout aimé. C'est ma sortie que j'ai trouvée difficile, le retour à la réalité. »

Les six premiers épisodes d'OD Tentations au soleil sont disponibles sur Crave dès maintenant. Les deux derniers débarqueront sur la plateforme lundi.