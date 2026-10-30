L'avenir de deux personnages principaux de Dumas en jeu?

La semaine prochaine, Luc Dionne vous propose un autre épisode musclé de Dumas, dans lequel les revirements de situation ne se font pas attendre. Dans ce contexte, nous sommes en droit de nous demander ce qu'il adviendra de deux personnages principaux de la série.

D'une part, comme vous le savez, Intelco se retrouvait récemment sous la loupe de l'agence anticorruption, une situation que ne prenait pas à la légère le grand patron Jean Dumas (Gildor Roy). Comme on le sait aussi, Jean Dumas ne manque jamais de tours dans son sac pour avantager son équipe.

Lundi prochain, vous verrez le résultat de cette enquête de l'agence anticorruption, une conclusion qui plongera Delphine Proulx (Catherine-Anne Toupin) dans un véritable tourbillon. Présente depuis le début de la série, elle a d'abord été la conjointe de Jean Dumas, une employée d'Investcan, puis une employée d'Intelco, pour finalement se retrouver à travailler avec Julien Marcoux (Stéphane Demers). Les choses s'apprêtent à changer pour elle. Comment va-t-elle composer avec cette nouvelle vie? Il y a matière à s'inquiéter.

D'autre part, comme on le sait, Éric Bonin (Vincent Leclerc) a commis une terrible erreur en assassinant Patrick Décarie à bout portant. Lorsque sa conjointe, l'enquêtrice Allard (Madeleine Péloquin), a découvert le pot aux roses, elle a choisi de fermer les yeux sur le crime de son amoureux et d'enterrer l'affaire. Malheureusement, l'affaire n'avait pas été enterrée assez creuse, puisque l'enquêteur Diotte (Sylvain Marcel) tient quelque chose et il ne lâchera pas le morceau.

Dans le prochain épisode, une suite de décisions mettra l'avenir d'Éric Bonin en jeu. Comme il s'agit d'un personnage qu'on aime particulièrement, nous espérons que l'auteur Luc Dionne arrivera avec une entourloupe pour le garder dans la série. Ce serait bien dommage d'envoyer croupir en prison un personnage aussi fascinant. Bien sûr, Jean Dumas n'est pas encore au parfum de toute cette affaire. Bonin devra-t-il en parler à son patron et grand ami pour espérer trouver avec lui la porte de sortie?

Après un épisode particulièrement mouvementé il y a deux semaines, Luc Dionne nous livre un autre épisode fascinant, qui aura certainement des répercussions sur la suite. Et que dire de cette finale flamboyante, en lien avec une enquête en cours, qui nous prend par surprise! Encore une fois, rien pour s'ennuyer.

Dumas se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.