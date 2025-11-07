L'autrice de STAT s'intéresse à un syndrome bien connu pour sa prochaine intrigue

Dès la semaine prochaine, un nouveau patient fera son arrivée à l'hôpital Saint-Vincent dans STAT, victime d'une mauvaise chute. Il sera pris en charge par le docteur Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay), dont la nouvelle unité de séjours courts se met en fonction.

Jean-Philippe est un homme atteint de curieux symptômes, qui surprendront d'ailleurs certains membres du personnel.

Avec cette arrivée, l'autrice Marie-Andrée Labbé s'intéresse à un syndrome bien connu, celui de Gilles de la Tourette, caractérisé par la présence de tics moteurs et au minimum d'un tic vocal.

Le patient est interprété par le comédien Xavier Bergeron (voir sa photo ici), qui n'est PAS atteint de ce syndrome dans la vraie vie. C'est plutôt un acteur et un créateur fasciné par l’expressivité du corps, ce qui l'amène à jouer des rôles plus physiques depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2023.

Il saura vous épater avec cette interprétation particulièrement délicate, où il ne faut surtout pas tomber dans la caricature. C'est très réussi!

On se demande toutefois si le diagnostic est le bon dans le cas de ce patient, qui semble s'être diagnostiqué lui-même, en fonction de ses nombreux tics corporels et vocaux. Est-ce que Jacob Faubert va découvrir une autre pathologie? C'est tout à fait possible, voire plausible...

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.