Laurence nous dit ce qu'elle a acheté avec son prix et le métier qu'elle souhaite exercer plus tard

Laurence a été éliminée de la compétition de Masterchef Junior Québec à quelques pas de la grande finale.

Même si ne pas participer au dernier défi est déchirant, Laurence est restée sereine. « Je trouve que c'était quand même moins pire vu qu'on était deux. » Rappelons que la jeune femme, qui achève sa première année de secondaire, a quitté la compétition en duo avec Laurie. Les deux amies devaient recréer le plat de finale du gagnant de la 2e saison de Masterchef Québec, Pierre-Alexandre Joly. Elles ont eu toutes deux le même problème avec leur sauce, qui était « hyper amère », selon le juge Stefano.

En quittant Masterchef Junior Québec, Laurence a remporté une carte cadeau de 750 $ chez Tanguay. Avec son prix, elle s'est acheté un matelas double.

Laurence nous confie qu'elle a découvert la cuisine grâce à son éducatrice de garderie. « Je l'aidais à cuisiner », nous dit-elle. C'est donc à quatre ans que la passion de Laurence a débuté. L'adolescente souhaite de tout coeur ouvrir un jour sa propre pâtisserie. « Masterchef a confirmé ma spécialité dans la pâtisserie », nous dit-elle.

D'ailleurs, le plat préféré qu'elle a le plus aimé cuisiner dans la compétition a été son gâteau mille-crêpes. « C'était le défi dessert où je pouvais me démarquer, donc j'étais vraiment très contente d'avoir gagné. » On se rappellera que les juges ont même avancé qu'il s'agissait du meilleur mille-crêpes qu'ils avaient mangé à Masterchef. « Sachant que tous les adultes en avaient fait un en défi, c'était un énorme compliment », indique-t-elle.

Laurence a gagné en popularité à son école depuis le début de la saison de Masterchef Junior Québec. « Il faut que je parte d'avance à mon cours, parce que sinon je vais arriver en retard, parce que tout le monde me parle », nous dit-elle, un brin gênée.

Restez à l'affut, gens de Carleton-sur-Mer et touristes de la Gaspésie, peut-être visiterez-vous la pâtisserie de Laurence Tremblay d'ici quelques années! On lui souhaite de tout coeur!