Laurence aborde son retour à la réalité après les montagnes russes de Star Académie

Laurence a été éliminée de Star Académie dimanche dernier.

Trois jours plus tard, nous avons pris de ses nouvelles.

« Bien, ça a été beaucoup de hauts et de bas », nous indique-t-elle d'emblée.

« Je pense que ce qui me manque le plus, c'est surtout les autres à l'académie. Puis d'avoir vu la quotidienne de lundi, ça m'a fait de la peine de ne pas les avoir proches de moi. [...] De savoir que c'est terminé, c'est un peu un deuil. Mais j'en ressors vraiment la tête haute, puis j'ai hâte pour la suite. »

Au cours de sa dernière semaine à l'académie, Laurence a développé une formidable complicité avec Joël et elle se dit extrêmement satisfaite de la performance qu'ils ont livrée ensemble dimanche. « J'ai tout donné. Je pense que la complicité de Joël et moi était vraiment forte. Je suis tellement contente pour lui qu'il soit rentré. Pour moi, c'est le meilleur effort que j'aurais pu offrir. »

Joël a profité de son appel vidéo mardi pour communiquer avec Laurence.

J'ai parlé à Joël hier pendant une minute. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il a l'air un peu triste. On a commencé l'aventure ensemble et, dans ma tête, c'était comme mon pilier. Je pense que j'étais son pilier aussi. Ça a été difficile, mais je pense qu'il est bien et qu'il va être correct. On va se retrouver au printemps.

Les retrouvailles avec ses proches, après sa défaite de dimanche, ont d'ailleurs fait beaucoup de bien à Laurence. « J'ai beaucoup pleuré en sortant de scène, en réalisant l'impact. Dès que j'ai vu mes proches, j'avais tellement hâte de tout leur raconter et d'avoir du temps avec eux. C'est sûr qu'après avoir tout raconté, tu reviens à la réalité et tu t'ennuies. Mais, j'étais tellement contente qu'ils prennent soin de moi. À ce jour, je ne suis même pas retournée chez moi, je suis encore chez mes amis. Ça me rassure de savoir qu'ils sont là. »

Est-elle nerveuse de se lancer dans le rattrapage des émissions? « Non, parce que je sais que j'ai été authentique toute la saison. Je crois que j'ai travaillé vraiment fort pour me rendre là. Je suis restée intacte avec mes valeurs. Je pense que je vais aimer ça me regarder. Je me trouve tellement drôle dans la vie. Je pense que je vais me trouver drôle. [rires] »

Laurence espère faire sa marque dans le domaine artistique. « J'aimerais ça écrire, composer, aller en studio, coécrire aussi. Je suis quand même une artiste multidisciplinaire. J'aimerais ça faire plusieurs projets qui touchent peut-être l'animation, le théâtre aussi. Je pense que je suis une personne très expressive. [rires] Je veux toucher à plusieurs sphères, mais c'est sûr que ma place est vraiment dans l'univers artistique. Je pense que c'est juste le début pour moi et je vais travailler fort pour la suite. »

Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour l'avenir, mais nous avons bon espoir pour cette jeune femme pétillante remplie de talents!