Ce samedi, les téléspectateurs convergeaient du côté de Radio-Canada pour assister au premier de deux matchs effervescents de La Fureur, animé par la toujours aussi impeccable Véronique Cloutier.

Si la rivalité amicale a bien évidemment attisé les discussions, Véro a titillé les fans d'Eurovision en annonçant en milieu d'épisode que l'artiste qui représentera le Canada à la grande compétition européenne sera dévoilé en direct samedi prochain, lors de la seconde émission de La Fureur. Le mois dernier, les Canadiens étaient invités à voter pour leur artiste favori parmi les cinq sélectionnés - Rêve, TALK, Tyler Shaw, Josiane Comeau et William Cloutier - et depuis, nous étions plus qu'impatients à l'idée de découvrir celle ou celui qui recevra l'honneur absolu. Il semble que l'attente tire à sa fin!

Comme une surprise ne vient jamais seule, Véronique a précisé que l'artiste, l'heureux(se) élu(e), chanterait en studio l'une de ses chansons. Il ne faudra donc absolument pas rater ce deuxième match, également en direct, samedi prochain dès 19 h!

Quel artiste pourrait bien représenter le Canada à l'Eurovision? Sur les réseaux sociaux, l'avis des internautes semble pencher à parts égales entre TALK et William Cloutier. Est-ce l'un de ces deux chanteurs que l'on verra à La Fureur le 5 décembre prochain?

Pour rappel, l'Eurovision est une compétition de chant - la plus grande au monde - qui est suivie par plus de 130 millions de personnes partout sur la planète, chaque année. 35 pays y participent, dont le Canada en 2027.

L'Eurovision sera présenté en 2027 sur les plateformes de Radio-Canada.