Ce samedi, les téléspectateurs convergeaient du côté de Radio-Canada pour assister au premier de deux matchs effervescents de La Fureur, animé par la toujours aussi impeccable Véronique Cloutier.

Si la rivalité amicale a bien évidemment attisé les discussions, Véro a titillé les fans d'Eurovision en annonçant en milieu d'épisode que l'artiste qui représentera le Canada à la grande compétition européenne ira chanter en direct samedi prochain, lors de la seconde émission de La Fureur. Le mois dernier, les Canadiens étaient invités à voter pour leur artiste favori parmi les cinq sélectionnés - Rêve, TALK, Tyler Shaw, Josiane Comeau et William Cloutier - et depuis, nous étions plus qu'impatients à l'idée de découvrir celle ou celui qui recevra l'honneur absolu. Il semble que l'attente tire à sa fin!

Il ne faudra donc absolument pas rater ce deuxième match, également en direct, samedi prochain dès 19 h!

Quel artiste pourrait bien représenter le Canada à l'Eurovision? Sur les réseaux sociaux, l'avis des internautes semble pencher à parts égales entre TALK et William Cloutier. Est-ce l'un de ces deux chanteurs que l'on verra à La Fureur le 5 décembre prochain?

Pour rappel, l'Eurovision est une compétition de chant - la plus grande au monde - qui est suivie par plus de 130 millions de personnes partout sur la planète, chaque année. 35 pays y participent, dont le Canada en 2027.

L'Eurovision sera présenté en 2027 sur les plateformes de Radio-Canada.