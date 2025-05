L'arrivée des conjoints au Grand chantier Rona provoque de nouveaux remous

Lundi, les conjointes et conjoints du Grand chantier Rona ont intégré l'aventure.

Comme il fallait s'y attendre, la dynamique dans les deux maisons a radicalement changé.

Au dire des participants, certains rénovateurs en herbe se sont métamorphosés suite à l'arrivée de leur douce moitié. C'est le cas de Brandon, dont la présence de Rosalie l'a beaucoup assagi. « Elle arrive et elle gère Brandon. Il parle vraiment moins. Hippelay! », indiquait la chef de chantier Marie-Laurence au confessionnal.

Disons-le, cette semaine aura été marquée par la poigne de fer de Rosalie, qui ne s'en laisse pas imposer!

Parmi les autres nouveaux personnages marquants, on note le jovial Kieran, conjoint de Marie-Laurence, qui brille autant par ses connaissances en construction que pour ses réflexions sur le jeu.

Du côté de l'équipe des Rouges, Marco reste un coup de coeur du public. Malheureusement, suite au souper entre les couples de Marie-Laurence et de Justin qui leur a permis de former une alliance, le public craint que le papa de trois filles entre 2 et 8 ans soit les prochains à voir son aventure se terminer.

Comme c'est le public qui, à la fin de la saison, vote pour le couple gagnant, les candidats doivent être très pragmatiques dans leur façon d'aborder le jeu. Ils doivent à la fois séduire leurs coéquipiers et les téléspectateurs. La stratégie - même si elle devrait être bienvenue dans un jeu comme Le grand chantier Rona - peut être mal vue par le public... Parlez-en à Élodie de la saison 1!

Nous avons bien hâte de découvrir qui sortira vainqueur de cette deuxième mouture. Joël et Jean-Michel ont su démontrer leur savoir-faire, mais Brandon et Marco ont conquis le public par leurs personnalités attachantes. De notre côté, Marie-Laurence est notre favorite. Seule femme à se rendre jusqu'à la sixième semaine, elle a su démontrer un positivisme enviable, tout en s'efforçant de toujours s'améliorer et de garder son équipe soudée.

Dur de savoir actuellement qui se rendra jusqu'à la fin et qui gagnera la faveur du peuple. C'est à suivre!

Le grand chantier Rona se conclura le 12 juin prochain. Le public sera amené à voter quelques jours plus tôt pour ses préférés.