L'amour est dans le pré : Le public a une théorie sur le sort d'Annie dans l'aventure

En juin dernier, L'amour est dans le pré annonçait qu'Annie, la prétendante de Théo de l'an passé, faisait partie des agricultrices potentielles de la 13e saison.

Quand les cinq agriculteurs sélectionnés ont officiellement été présentés en novembre, il n'y avait qu'une toute petite phrase disant qu'Annie serait aussi de la partie. Personne n'a été interpelé outre mesure par cet indice à ce moment-là, mais quand la saison s'est amorcée la semaine dernière, nous avons bien constaté qu'Annie y serait moins présente. Elle aura « un parcours différent », nous disait-on.

C'est la semaine prochaine que nous aurons le fin mot de l'histoire, mais les téléspectateurs croient que la belle Annie aurait trouvé l'amour avant le début des tournages à l'automne et aurait préféré se retirer de l'aventure. Par contre, vu l'attachement du public envers cette candidate, la production aurait choisi de présenter sa nouvelle vie de couple sur sa fermette plutôt que de l'écarter complètement.

Ce n'est pas une théorie loufoque, c'est même fort probable! Nous verrons jeudi prochain si les téléspectateurs ont eu raison...

Un autre indice du fondement de l'hypothèse des fans : la production a répondu ceci à une personne qui faisait un commentaire sur le futur d'Annie dans l'aventure ➡️ « On prend des nouvelles d’Annie la semaine prochaine! 🤭💛 ». Comme on parle seulement de « prendre des nouvelles » et qu'on accompagne la phrase d'un coeur, on peut facilement en déduire des informations...

À suivre le jeudi 23 janvier à 20h sur les ondes de Noovo.