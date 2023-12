L'amour est dans le pré sera de retour pour une 12e saison cet hiver.

Marie Soleil Dion en sera de nouveau l'animatrice.

Après avoir dévoilé les portraits des agriculteurs sélectionnés, Noovo nous propose enfin une première bande-annonce à se mettre sous la dent. Découvrez-la au bas de l'article.

On peut donc découvrir les nouveaux candidats en action. Bien qu'il n'apparaît que quelques secondes, nous sommes rapidement charmés par Théo, 51 ans, arborant fièrement la salopette et le chapeau de paille.

« C'est vraiment une belle saison. On a de beaux candidats, des personnes très différentes, des âges différents, des identités sexuelles différentes aussi », nous indiquait l'animatrice, lorsque nous l'avons croisée sur le tapis rouge du gala Québec Cinéma.

On a de belles histoires qui se développent. Je pense que c'est une saison à regarder!

Marie Soleil Dion nous précise que les tournages de cette 12e saison sont presque terminés. « Il ne reste que quelques jours de liens (quand je parle au début et à la fin) et, évidemment, le "get together" au Manoir du Lac-William à la fin, qui sera filmé en janvier. »

Ce sera la deuxième année de Marie Soleil Dion à la barre de cette téléréalité. « J'ai vraiment aimé ça, animer cette émission-là. Je me suis attachée super vite aux prétendants et aux prétendantes, c'est comme si je connaissais tellement le show que j'avais l'impression d'être déjà dans l'équipe, dans la gang, et tout le monde m'a accueillie vraiment facilement. C'est surtout le lien avec les agriculteurs que j'ai trouvé formidable parce que je les aime. »

Cette année, vous aurez donc la chance de rencontrer Benjamin (28 ans), Charlie (28 ans), Marc-Étienne (25 ans), Sabrina (24 ans) et Théo (51 ans). On remarque immédiatement que la majorité des participants sont dans la vingtaine, sauf un, qui a plus de 50 ans. Est-ce que le manque de diversité au niveau des âges se fera remarquer auprès des invétérés de l'émission? À suivre!

Rappelons qu'au fil des 11 précédentes saisons, 16 couples se sont formés et 34 enfants ont vu le jour.

Les 13 épisodes de 60 minutes de la 12e saison seront présentés dès le jeudi 11 janvier à 20 h, sur Noovo et Noovo.ca.

Mentionnons que la dernière édition, diffusée à l’hiver 2023, se classait au top 5 des émissions les plus regardées de Noovo, en plus de cumuler plus d’un million de visionnements sur Noovo.ca.

L'amour est dans le pré est l'adaptation québécoise du format britannique Farmer Wants a Wife.