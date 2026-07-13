L’amour est dans le pré : Coralie aborde brièvement la fin de sa relation avec Simon

Coralie, qui a terminé l'aventure de L'amour est dans le pré cette année avec l'agriculteur Simon, a récemment répondu aux questions de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Elle a expliqué qu'elle était déménagée en Gaspésie après avoir terminé son cours d'orthophoniste afin d'y débuter sa carrière, puis a expliqué où elle avait rencontré son nouveau copain.

« Mon copain, dans le fond, c'est le meilleur ami à Nathan. Petit coquin, Nathan a informé Jérémie quand j'étais célibataire, puis Jérémie m'avait vue dans l'émission, puis il m'a écrit. Puis, au début, on était à distance, on se faisait des FaceTime à chaque soir. Puis après ça, on a décidé de se voir en vrai, puis ça a tout de suite cliqué. »

Quant à sa relation d'amitié avec Nathan, elle dit ceci : « C'est vrai que dans l'émission, Nathan, je vais être honnête avec vous - et Nathan ne sera pas fâché, il le sait -, je ne poussais pas à former un lien avec lui. Mais j'ai appris à le découvrir quand les épisodes se sont terminés. Ça a été la personne qui a été là pour moi, pour me soutenir le plus dans tous les candidats, vraiment. C'est mon bestie! »

Évidemment, bien des gens l'ont questionnée à savoir pourquoi elle n'était plus en couple avec Simon et si elle était toujours en bons termes avec lui. Sur cette question, elle s'est gardé une réserve : « Toutes ces questions-là, je les appréhendais, c'est bien correct et c'est full normal que vous les posiez. Par contre, je suis super transparente, je suis full honnête dans la vie, mais quand il y a une autre personne qui est impliquée, c'est sûr qu'il y a comme une barrière qui se met par rapport au fait de respecter cette personne-là. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que la décision vient de moi. Puis... je pense que je n'en dirai pas plus que ça. Oui, c'est plate comme réponse, mais c'est comme la seule réponse que je mets un petit peu plus de limites. »

On souhaite à Coralie un bon été en Gaspésie et beaucoup de bons moments avec son amoureux sur le bord du fleuve!