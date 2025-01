L'amour est dans le pré : Annie n'aura pas le même traitement que les autres

Nous avons eu la chance de regarder les deux premiers épisodes de L'amour est dans le pré et pour cette 13e saison, la production a décidé de brasser les cartes un peu.

En effet, les agricultrices et agriculteurs auront droit à des speed dating un peu différents... pour ceux qui vivront cette étape. En effet, ce ne sont pas tous les participants qui seront soumis à ces rendez-vous galants express, souvent inconfortables. Pour l'une d'entre eux, la production avait présélectionné les trois personnes qui, selon elle, lui conviendrait le mieux. Une pratique différente, mais pas moins prometteuse.

Pour ce qui est d'Annie, cette prétendante de la saison 12 qui avait visité la ferme de Théo, elle reviendra comme agricultrice, mais ne vivra pas la même aventure que ses camarades. On sait qu'elle fera quelques apparitions au courant de la saison, mais nous ne savons pas encore exactement comment son parcours amoureux nous sera présenté. Chose certaine, pas de speed dating pour elle... Accueillera-t-elle des hommes sur sa fermette? C'est à suivre! C'est à la troisième semaine en ondes que nous aurons les premières nouvelles d'Annie.

Par contre, on ne risque pas de s'ennuyer avec les cinq participants principaux. Anthony [photo ici] adore les voyages (et le nomme souvent), Cynthia [photo ici], maman d'un petit garçon, ne manque pas d'entrain, Joshua [photo ici] est aussi craquant que les porcelets dont il s'occupe, Victor [photo ici] risque de nous faire rire avec ses réflexions (dont vous pouvez lire l'une d'entre elles ci-dessous) et Sylvie [photo ici] , entière et déterminée à trouver l'amour, nous touchera droit au coeur, assurément.

L'amour pour moi, c'est un engrenage parfait. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de filtre. C'est être capable de péter sans problème devant l'autre.

La 13e saison de L'amour est dans le pré débute ce jeudi 9 janvier à 20 h.