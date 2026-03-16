L'affaire Juste pour rire finalement abordée à Tout le monde en parle : Une solution est lancée

La semaine dernière, une décision de Juste pour rire a déclenché un tollé dans le milieu de l'humour, ce qui a mené l'entreprise à se rétracter le lendemain. Alors qu'on espérait que cette histoire soit abordée à Tout le monde en parle ce dimanche, nous avons finalement appris en fin d'émission que l'invitation lancée par la grand-messe dominicale avait été refusée pour l'équipe de Juste pour rire.

En ce sens, c'est donc à l'humoriste Tommy Néron, qui était sur le plateau pour présenter son nouveau spectacle Les fleurs poussent encore, qu'on a demandé de commenter l'affaire. Celui-ci a trouvé les mots justes pour parler de cette affaire controversée.

Il indiquait : « Comme tout le monde, je pensais qu'on m'envoyait un montage. La semaine internationale des droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme venait de passer. Personne n'avait vu ça venir. On ne comprenait pas la décision. Ça a créé une onde de choc. Il y a une histoire avec Juste pour Rire. Ça a été racheté pour une raison. Quand Sylvain Parent-Bédard a racheté Juste pour Rire, il s'est pété les bretelles partout en disant qu'il allait rendre ce milieu-là de travail sain. Quelques années plus tard, on lui a fait confiance et on réalise que c'était juste des belles paroles, puis que le président de la plus grosse institution humoristique au Québec est complètement déconnecté de son milieu et de ses artisans. »

Il poursuit : « Tu l'as dit, il a fallu que des gens prennent la parole, particulièrement des femmes qui ont été obligées de prendre parole, qui ont sûrement reçu des commentaires face à ça, qui ont passé une semaine de marde quand tout ça aurait pu être évité s'ils avaient fait preuve d'un peu de jugement. C'est sûr que ça brise la confiance qu'on a avec Juste pour Rire. »

Il continue en proposant une solution au patron de Juste pour rire : « Je ne serai pas à Juste pour Rire cet été, dans le contexte actuel. Je précise dans le contexte actuel parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Mais en ce moment, le petit communiqué qu'on s'est fait envoyer, je n'appelle pas ça des excuses. J'appelle ça "Excusez, vous m'avez pogné". C'est ça qu'il a fait. Il va falloir qu'il explique ce qu'il a fait, qu'il s'excuse pour vrai. Quand on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, il y a une autre moitié à faire. Je propose des idées, mais il pourrait peut-être faire un don à un organisme qui œuvre dans ce milieu-là. Je propose des idées, je n'en ai pas parlé à Sylvain, mais il a été occupé cette semaine. »

En s'adressant à Sylvain Parent-Bédard directement, il conclut ainsi : « Sylvain, peut-être que tu pourrais préparer quelque chose de plus gros qu'une lettre d'excuse. Je ne pense pas que juste "je m'excuse", ça va passer pour les artistes. »

Voilà qui semble bien résumer la pensée populaire en ce moment. Il faut saluer le courage de Tommy Néron qui a pris ce dossier sur ses épaules pour commenter comme il se doit, avec pertinence et intelligence. En outre, sa prise de parole a été remarquée par bien des téléspectateurs qui le saluent au lendemain de la diffusion de l'émission. Il est plus que temps qu'un vrai ménage, qui a été promis, soit fait dans le milieu de l'humour, afin que tous - femmes et hommes - puissent se sentir en sécurité de pratiquer leur art.

On comprend d'emblée que Juste pour rire devra davantage réparer les pots cassés, pour être en mesure de produire les Festivals qui sont généralement offerts l'été à Québec et Montréal. Il n'est jamais trop tard pour s'annoncer sur le plateau de Tout le monde en parle...