L'ADISQ annonce l'animateur de son 47e gala

Mardi, Radio-Canada a annoncé le retour de Pierre-Yves Roy-Desmarais à l'animation du 47e Gala de l'Adisq.

Il reviendra donc sur les planches de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le dimanche 9 novembre 2025.

« Après une expérience extraordinaire dont je vais me rappeler toute ma vie, je ne pouvais faire autrement que récidiver. C'est donc à la demande générale de mes parents, et avec le plus grand enthousiasme que je vais animer l'Adisq pour une deuxième fois, cette année! », indique l'animateur dans un communiqué de presse.

Rappelons que l'an dernier, Pierre-Yves Roy-Desmarais avait épaté la galerie avec un style d'animation complètement déjanté, où il a notamment intégré de force le groupe Les Trois Accords. Il a aussi présenté une chanson originale intitulée « Une bonne toune (c’est une bonne toune) », que vous pouvez réentendre ci-dessous.

Espérons qu'en 2025, l'ombre du tout-puissant Louis-José Houde, qui a animé le gala pendant 18 ans, disparaisse suffisamment pour permettre au jeune humoriste de briller aussi fort qu'il le mérite!