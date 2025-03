L'actrice Stéphanie Germain lance un message important aux fans de STAT

On peut voir la comédienne Stéphanie Germain ces jours-ci dans STAT alors qu'elle incarne Fanny Raymond, une mère de six enfants qui a tenté de provoquer une fausse couche avec des aspirines. Lorsque son mari a appris la nouvelle, il a demandé le divorce. La femme, complètement dépendante financièrement de son mari, se retrouve alors dans un immense pétrin.

L'actrice a publié un message sur ses réseaux sociaux afin de faire oeuvre utile suite à la diffusion des épisodes la mettant en scène :

« J'aimerais profiter de la visibilité que m'apporte ma participation à STAT en ce moment pour partager une façon d’aider concrètement des femmes de votre entourage qui se trouveraient dans une situation similaire à celle de mon personnage, Fanny Raymond.

Une femme à la maison depuis des années avec un trou béant dans son CV a de fortes chances de rester dans une relation toxique si elle n’a pas accès à des ressources financières. (Allô la violence économique!)

Si vous soupçonnez une situation d’abus, vous pourriez donc offrir subtilement à cette femme des cartes prépayées et des cartes cadeaux pour que, si elle décide, en pleine nuit, de s’en aller, elle puisse au moins se payer un taxi/une chambre d’hôtel/de la nourriture/des soins de base.

Rester près d’elle sans trop la juger ou essayer de la raisonner est également si important!

Je veux aussi préciser que c’est un choix honorable de rester à la maison (peu importe le conjoint qui le fait) pour s’occuper de la famille et des tâches qui y sont reliées. Aucun jugement ici! L’histoire dans Stat parle plutôt d’un mouvement inquiétant; le phénomène des Tradwife. Ce phénomène idéologique retire à la femme une partie de sa liberté économique et personnelle et concentre le pouvoir dans les mains de son mari. Selon moi, il vaut mieux être conscient•es des implications et des impacts qu’un tel mouvement peut avoir sur la liberté et l’épanouissement des femmes et des filles.

Merci pour vos beaux mots. En espérant que cette intrigue puisse servir à en aider certaines. 🤍 », écrit-elle.

Rappelons que nous soulignions récemment la sublime performance de l'acteur Karl Farah, qui incarne le mari contrôlant. Lisez le tout ici.