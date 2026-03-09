La voix : Les jumeaux reviennent sur les mots de Charles Lafortune

Ce dimanche, à La voix, les jumeaux Samuel et Justine Thibault, ont remporté leur duel face à la talentueuse Isabelle Goulet.

Heureusement, avant même que Mario Pelchat annonce son choix, France D'amour a révélé qu'elle volerait le duo ou la chanteuse qui ne serait pas choisi.e.s par le coach.

Lorsque la fratrie a été déclarée vainqueure, l'animateur Charles Lafortune a lancé : « Moi, il faut que je dise à tout le monde à la maison : ce sont probablement les candidats que j'ai eu à La voix qui sont les plus stoïques de l'histoire. Ils gagnent pis ils font [silence, puis haussement d'épaules] ».

« Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que cette aventure vous allez la continuer ensemble? », leur demande-t-il. « J'ai pas de mots pour vous », répond Samuel, sauvé par sa soeur qui réplique simplement : « On est très très heureux même si... c'est ça... »

Sur ses réseaux sociaux, Samuel a indiqué ceci face à ce moment particulier sur la scène de La voix : « Pour revenir sur les mots de Charles, ce que vous voyez à la télé c'est nous. Deux jumeaux stoïques, gênés et stressés qui n'arrivent pas à croire ce qu'ils vivent, alors les mots ne sortent pas facilement. Mais, nous sommes tellement reconnaissants! ».

Félicitations à ce duo pas très expressif, mais ô combien talentueux!

Ne manquez pas la première ronde des Qualifications à La voix dimanche prochain à 19 h 30.