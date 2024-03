La voix : Guillaume Lessard chante à pleins poumons malgré des soucis de santé

Dimanche, les téléspectateurs québécois ont été conquis par la performance de Guillaume Lessard et Roberto Scienza à La voix. Les deux jeunes hommes ont interprété « Chasse-galerie » de Claude Dubois.

C'est finalement le chanteur métal Guillaume Lessard qui a remporté son Duel, malgré des soucis de santé.

« J'ai pogné un rhume deux semaines avant le show », nous confie-t-il en entrevue. « J'ai été quasiment obligé de chanter tous les jours et ç'a causé beaucoup d'inflammation à mes cordes vocales. »

La production de La voix a pris soin de la santé de Guillaume. « Dès qu'ils ont vu que j'étais malade et que ça n'allait pas partir tout seul, elle m'a envoyé voir un médecin, mais ce médecin-là n'était pas un spécialiste, donc il m'a donné un médicament qui n'était pas adapté. Mais, j'ai fini par appeler mon ORL, qui m'a donné un bon médicament. J'ai été suivi, mais je n'ai malheureusement pas été capable d'être guéri pour le Duel. »

Évidemment, cette situation a ajouté un stress supplémentaire sur l'artiste, qui, déjà, craignait la réaction du public. « Pendant les Duels, je disais : "maudit, pour une fois que vous acceptez un chanteur de métal, là je tombe malade... Les gens vont chialer et vont dire que je ne sais pas chanter". » À noter qu'il y avait environ une semaine et demie entre les répétitions, où il chantait à peine, et le tournage des Duels, où il a poussé la note comme s'il était en pleine forme.

Le jeune homme a reçu un soutien important de la part des téléspectateurs québécois.

Je m'attendais à me faire détester juste pour mon style au départ donc, je ne m'attendais vraiment pas à recevoir autant d'amour du Québec.

Pour lui, le plus gros défi de l'étape des Duels a été de modérer son enthousiasme. « Ils appellent ça les Duels. Tu es face à quelqu'un, donc moi je le voyais vraiment comme une bataille. Il fallait, dans ma tête, que je démontre que j'avais plus de capacités que Roberto. Je voulais toujours trop en montrer. C'était ça le défi, de plus doser, de simplifier ce que je voulais faire. »

Ce n'était pas la première fois que Guillaume tentait sa chance à La voix. « Je n'ai jamais classé au-delà des préaudition », nous dit-il. Les Auditions à l'aveugle étaient donc d'autant plus angoissantes pour lui. « Quand un coach appuie sur le bouton pour toi pour la première fois, c'est une méga poussée d'adrénaline. C'est là que tu te dis : "Ça y est, mes années d'efforts ont porté fuit!". »

Pour ce qui est de sa coach, France D'Amour, il n'a que de bons mots pour elle. « Elle est super fine, très chaleureuse. Ç'a été une bonne leader, je trouve. Il y a beaucoup de moments où Roberto et moi, on ne faisait que garrocher des idées et c'est elle qui tranchait : ça, c'est une bonne idée, ça, c'est moins bon, etc. »

On pourra revoir Guillaume lors de la prochaine étape, Les Qualifications. « Le calibre sera très élevé », nous prévient-il. « C'est quelque chose que tous les coachs disent en coulisses, le niveau de cette année est vraiment beaucoup plus élevé que par les années passées. »

Si je peux citer Corneille, il a dit : "le niveau des Qualifs est le niveau des demi-finales des autres saisons".

C'est donc à ne pas manquer dimanche prochain à 19 h 30 sur les ondes de TVA.