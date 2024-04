Dimanche soir, les candidats des quatre équipes de La voix 10 étaient réunis afin de visionner ensemble la grande finale.

Comme l'émission n'était pas en direct cette année, deux finales avaient été tournées en décembre dernier. Une dans laquelle Maude l'emportait et une autre où c'était plutôt Redge qui gagnait.

Ainsi, dimanche soir, dans une salle remplie à craquer, l'auteure-compositrice-interprète de 24 ans Maude Cyr-Deschênes a appris qu'elle était la récipiendaire de la bourse de 50 000 $ et du contrat de disque avec Universal.

Très peu de gens savaient qui avait réussi à gagner le coeur du public en studio et l'information a été gardée secrète jusqu'à la fin. « Il n'y a eu aucune fuite. Ils ont été très bons. Parce que c'est sûr qu'on l'aurait dit à tout le monde », avouait en riant la coach France D'Amour, qui a distribué personnellement des chandails « Équipe D'Amour » à tous les membres de son clan au cours de la soirée.

« C'est un peu surréel, ce qu'on vit en ce moment, parce que, depuis trois mois, on est dans l'expectative, on ne sait pas ce qui se passe, mais en même temps, on avait une certitude », indique la coach, extrêmement fière de sa candidate.

