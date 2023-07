La voix 4 : nos favoris de cette 2e ronde des Auditions à l'aveugle

Notre préféré de la soirée, celui qui nous a offert ce petit frisson de surprise, c'est sans contredit le Montréalais Soran Dussaigne , âgé de 17 ans seulement, qui a donné une reprise reggae de la très connue « Hotel California » des Eagles. Sa tonalité unique, son style différent et sa candeur ont été pour nous un facteur gagnant et nous le voyons se rendre loin dans la compétition. Celui-ci a choisi de se joindre à l'équipe d'Ariane Moffatt.

On a aussi beaucoup apprécié la performance survoltée du Britannique d'origine Alexander Brown dont le charisme est indéniable. Son interprétation rockabilly de la chanson « Trouble » d'Elvis en a séduit plus d'un. Arrivé au Québec à l'âge de 13 ans, le chanteur a choisi l'équipe de Marc Dupré, « parce que c'est lui qui a mené Kevin Bazinet au sommet l'an dernier ». L'interprète a indiqué être là pour gagner la compétition, une volonté qui pourrait l'amener loin.

Finalement, notre troisième favorite fut Haingo Nirina, qui a offert une interprétation vibrante du classique soul « Georgia On My Mind » de Ray Charles. La jeune femme, originaire de Tuléar au Madagascar, a quitté famille et pays pour la promesse d'une carrière nord-américaine en chanson qui n'est jamais venue. Elle tentera sa chance au sein de l'équipe d'Éric Lapointe.