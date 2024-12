La suite très attendue de Outlander – Le chardon et le tartan disponible très bientôt

Les fans de Outlander – Le chardon et le tartan seront heureux d'apprendre que la deuxième partie de la septième saison, comprenant huit épisodes, sera diffusée très bientôt.

Les épisodes 9 à 11 seront mis en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA ce jeudi 19 décembre, puis les suivants seront offerts à raison d’un épisode par semaine, chaque jeudi.

Sur ICI ARTV, les nouveaux épisodes seront présentés le samedi à 21 h, à compter du 21 décembre.

Dans ces nouveaux épisodes, Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) et le jeune Ian (Steven Cree) quittent les colonies après l'incendie de Fraser's Ridge et retrouvent enfin leur patrie bien-aimée, l'Écosse. Mais le mariage de Jamie et Claire est mis à rude épreuve. Pendant ce temps, Roger (Richard Rankin) et Brianna (Sophie Skelton) voient émerger de nouveaux ennemis et doivent combattre les forces qui menacent de séparer leur famille.

À noter que les six premières saisons de la série sont toujours disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA.

Voyez quelques images de ces nouveaux épisodes ci-dessous.