La soeur de Jenny d'OD bientôt dans une nouvelle émission attendue

Ce mercredi avait lieu le visionnement de presse de la nouvelle série OD Tentations au soleil.

Jenny Chicoine, que les téléspectateurs ont pu découvrir dans Occupation Double dans l'Ouest, fait partie de cette nouvelle mouture de la populaire téléréalité. Elle apparait à la fin du premier épisode. Elle est d'ailleurs la première à rejoindre le groupe de célibataires principaux, formé d'anciens participants d'OD.

En plus d'OD Tentations au soleil, les journalistes étaient invités à découvrir le nouveau docuréalité de Crave, Vie$ de rêve, qui suit le quotidien de six femmes d’exception pour qui l’argent n’est pas un problème.

Ainsi, nous avons rencontré la soeur de Jenny, Elisabeth, conjointe de l'ancien receveur vedette de baseball Russell Martin, l'athlète québécois le mieux payé de l'histoire. Mère de trois enfants, elle partage sa vie entre le Québec et l'Arizona. « Maman à la maison, elle nolise régulièrement un jet privé afin de pouvoir voyager avec sa famille et ses chiens, et elle n’hésite pas à débourser des sommes faramineuses pour redécorer sa maison en Arizona », peut-on lire dans sa description.

Les deux soeurs, très complices, ont posé pour nous mercredi. Voyez la photo ci-dessous.

Notons que Crave déposera deux épisodes d'OD Tentations au soleil chaque lundi dès le 2 décembre.

Pour ce qui est de Vie$ de rêve, les 10 épisodes seront déposés d'un coup le 18 décembre.