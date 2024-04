La Québécoise Jade Mathieu, 15 ans et autiste, reçoit le golden buzzer à Canada's Got Talent

La semaine dernière, lors d'un épisode de Canada's Got Talent, une jeune chanteuse québécoise, originaire de Longueuil, a fait sa marque.

En effet, Jade Mathieu, 15 ans et autiste, a captivé le public et les juges de Canada's Got Talent avec sa puissante voix et son talent exceptionnel, alors qu'elle a interprété la chanson Reflection du film Mulan, interprétée originalement par Christina Aguilera.

Lors de ce passage dans l'émission, dont le prix est de 1 million de dollars, une gracieuseté de Rogers, Jade a réussi à décrocher le Golden Buzzer de Howie Mandel, propulsant ainsi sa carrière musicale vers de nouveaux sommets.

« Moi, je peux t'aider », a indiqué Howie Mandel, en voulant réaliser le rêve de la jeune femme de chanter pour vivre! Le buzzer doré et les confettis suivaient!

Jade a ainsi remporté le prix de 25 000 $ offert par CIBC pour réaliser ses rêves de faire carrière dans la chanson et voyager à travers le monde en chantant. De plus, elle passe directement à la demi-finale qui aura lieu le 7 mai prochain.

Voyez sa performance émouvante ci-dessous.

Depuis l'âge de 6 ans, Jade Mathieu a été attirée par la musique, développant ses compétences et son style unique au fil des années. Dans son parcours, elle a remporté plusieurs concours de chant au Québec et comprend une participation remarquée dans l'édition française de The Voice Kids l'année dernière, où elle a brillamment atteint les demi-finales en tant que membre de l'équipe de Slimane et représentant bien le Québec dans cette compétition.

Jade Mathieu présentera le 22 avril 2024 son tout nouveau simple intitulé « Take Me Back », une collaboration avec Kevin Bazinet, le gagnant de la Voix 2015.

Rappelons que le même scénario s'est produit pour Jeanick Fournier, qui a remporté la compétition, donnant ainsi des ailes à sa carrière en chanson.