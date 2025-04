La production explique le changement de formule pour Si on s'aimait Célébrités

L'émission Si on s'aimait, présentée du lundi au jeudi depuis ses débuts, se déploie sous un nouveau format cette année. En effet, la mouture Célébrités est présentée une fois par semaine, les lundis soirs, à 20 h. La durée a aussi changé, passant de 30 à 60 minutes.

La très sympathique productrice Anne Boyer nous explique ce changement de cap. « Je suis certaine que ça ne se serait pas fait avec autant de fluidité si on avait fait une heure, mettons, la deuxième année. Là, ça s'est fait en douceur. On n'en revenait pas nous-mêmes comment l'heure marchait bien, parce qu'on a beaucoup résisté à faire des heures. Les gens trouvaient ça trop court une demi-heure, mais on ne voulait pas qu'ils trouvent ça trop long une heure. Puis là, je regarde ça, puis je me dis : "c'est parfait". Il y a tous les ingrédients qu'on aime. »

Bien qu'on passe de la demi-heure à l'heure, comme on fait un épisode au lieu de quatre par semaine, au final, on se retrouve quand même avec moins d'heures par saison. « C'est plus une demande du diffuseur sur la quantité d'épisodes », nous explique la productrice. « Mais, tu sais, on n'aurait pas fait 4 heures par semaine. Puis aussi, on commençait une autre affaire, "célébrités", qu'on n'avait jamais faite, avec un nouveau couple témoin, donc on trouvait que c'était vraiment le moment pour essayer une autre formule. Puis, ces trois changements-là, je pense que ça marche. »

Il faut savoir que Si on s'aimait est un format d'ici. « Il n'y en a plus tant des concepts 100 % québécois. On a tendance à acheter beaucoup de formats, et je comprends parce que les formats ont été prouvés ailleurs. On sait que ça va marcher. Mais en même temps, celui-là, ici, on a prouvé que ça marche. Mais après ça, on travaille. Les choses s'ajustent. Depuis la première saison, on dirait que ça a changé, ça a évolué tout ça. »

Anne Boyer est à l'origine de l'idée de Si on s'aimait. Celle-ci a connu Louise Sigouin alors qu'elle l'a personnellement consultée. « Quand est arrivée cette idée-là, je ne la consultais plus, mais je la connaissais bien. Quand j'ai fait ma première session avec elle, je suis sortie de là et j'ai pensé : "Oh my God! Moi, je reviens ici, c'est sûr!" Elle a vraiment un don. »

Elle ajoute : « Au début, je ne savais pas si elle serait bonne [à la télé]. Je savais qu'elle était bonne dans son bureau.... C'est pour ça que je dis qu'elle a un deuxième métier, parce que ce n'est pas si facile que ça de faire de la télé. Mais tu vois, elle s'assoit sur cette chaise-là, et c'est comme dans son bureau. Elle est dans le même état. Je l'ai consultée quelques années quand même et elle me ramenait des affaires, genre une petite affaire que j'avais dite dans la rencontre numéro 8. Je disais : "comment tu fais? prends-tu des notes et tu les relis avant que j'arrive? Elle disait : "non. Je m'assois sur ma chaise et on dirait que ça revient.". Elle a un don. Elle écoute pour vrai. Elle est vraiment attentive. Avec toutes ces années de pratique, elle a développé un 6e sens, un 7e sens, un 8e sens, je ne sais pas trop. Mais pour vrai, je la regarde avec les participants. On dirait que, des fois, elle trouve l'affaire [qui cloche] avant qu'eux-mêmes s'en rendent compte. »

Pour voir Louise Sigouin à l'oeuvre, c'est maintenant les lundis soirs à 20 h qu'il faut syntoniser TVA.