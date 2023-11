La production et les animateurs d'OD Andalousie s'expriment sur le lieu paradisiaque de la destination finale

Comme Hugo Dumas l'a dévoilé dans les pages de La Presse récemment, c'est aux Maldives qu'aura lieu le voyage final d'Occupation Double cette année.

Il s'agit d'un archipel de 1200 îles au sud de l'Inde très prisé par les gens riches et célèbres.

Le producteur au contenu Jean-Philippe Perron nous dit ceci à propos de cette destination de rêve : « Ça faisait plusieurs années qu'on voulait y aller. Il y a peu de gens dans une vie qui ont la chance d'y aller. C'est loin et ça coûte cher. »

« On voulait faire rêver. On voulait aussi quelque chose de différent de l'Espagne pour terminer la saison », indique-t-il. « C'est un endroit hyper romantique, il y a plein de monde qui vont passer leur lune de miel là-bas. On est reçu par un hôtel incroyable. Ça va être un voyage de rêve! »

L'équipe voyage a travaillé très fort pour avoir un partenaire. C'est très exclusif, ce n'est pas tout le monde qui peut aller là.

« Le voyage finale doit se démarquer des voyages faits en saison régulière. On sent plus le lieu, le moment, le luxe », ajoute Francis Laforest, le producteur exécutif.

Alicia Moffet, de son côté, avoue avoir été extatique en apprenant que le voyage final aurait lieu aux Maldives.

Je n'osais même pas penser que ce serait là. Dans ma tête, c'était comme inaccessible. Quand ils nous ont dit ça, je sautais partout, j'étais vraiment contente.

Son tendre coanimateur, Fred Robichaud, ne connaissait pas l'endroit avant de l'entendre prononcer par les membres de la production. « Mais, quand j'ai vu les images, je capotais », nous dit-il.

Voyez quelques images au bas de l'article.

Notons qu'alors qu'ils sont actuellement plus ou moins 60 personnes à travailler sur OD en Andalousie, seulement 14 membres de la production voyageront jusqu'en Asie du Sud début novembre.

Rappelons que nous aurons droit à une élimination plutôt surprenante ce dimanche à OD Andalousie.