La production d'OD revient sur des propos de Maripier Morin

Nous avons fait le voyage jusqu'en Andalousie, et, à quelques jours du départ de l'équipe d'Occupation Double vers la destination finale, nous avons donc pu discuter avec des membres de la production, dont Jean-Philippe Perron, le producteur au contenu, et Francis Laforest, le producteur exécutif.

Il y a quelques semaines, en ondes à la radio, Maripier Morin a révélé qu'à son époque d'OD, le jeu de la bouteille était truqué. Ainsi, elle n'aurait pas participé à autant de voyages que ses comparses parce qu'elle offrait du si bon contenu dans la maison que la production l'aurait préférée à Montréal que sur la route.

Voici ce qu'elle a dit exactement, qui a tôt fait de soulever les passions.

Francis Laforest est sans appel sur cette histoire : « La bouteille n'a jamais été truquée! ».

L'histoire de l'aimant qui arrêterait la bouteille pour privilégier certains concurrents versus d'autres est loufoque, selon le producteur au contenu. « Ça paraîtrait. »

« Réalistement, une bouteille qui tourne, s'il y a un aimant quelque part, quand elle va arriver là elle va s'arrêter sèchement », ajoute Jean-Philippe Perron.

« De plus, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens techniques d'aujourd'hui », poursuit M. Laforest.

« La bouteille, il n'y a rien de plus basique : c'est une planche de bois, une bouteille de Truly vide et un truc pour la faire tourner, c'est tout. »

Donc, Maripier Morin se serait-elle fait raconter des bobards à l'époque par ce « membre de la production ben chaud au "wrap party" »? Il semblerait que oui...