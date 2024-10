La production d'OD Mexique répond à une question qui chicote les téléspectateurs depuis quelques jours

Bien des gens l'ont constaté : les animateurs d'Occupation Double sont rentrés au pays depuis plusieurs jours déjà. C'est donc dire que les tournages d'OD Mexique se sont terminés au moins deux semaines plus tôt qu'à l'habitude.

La production explique ce changement ainsi : « Cette année, on adopte une nouvelle approche dans les tournages afin de maximiser les effectifs. À ceci s’ajoute également des contraintes de temps avec le calendrier de production d’OD Tentations au soleil qui a été filmé dans les maisons d’OD Mexique. »

L'heure de vérité d'OD Mexique sera diffusée le dimanche 1er décembre, puis, immédiatement après, à 20 h, Noovo présentera OD avant les tentations, une émission spéciale qui plongera le public dans les coulisses effervescentes d'OD Tentations au soleil alors que Maripier Morin et les célibataires se préparent pour une nouvelle aventure de séduction.

Les épisodes d'OD Tentations au soleil seront, eux, offerts sur CRAVE dès le 2 décembre. Découvrez l'identité des participants ici.

Ainsi, on en comprend que la finale d'OD Mexique sera diffusée le dimanche 24 novembre à 18 h 30, ce qui n'est pas plus tôt que l'an dernier dans le calendrier, alors que celle-ci avait eu lieu le 26 novembre 2023. Donc, heureusement pour les téléspectateurs, même si les tournages ont été moins longs, la saison ne sera pas plus courte.

Nous avons quand même une petite pensée pour les finalistes, qui sont isolés dans un chalet depuis une semaine et y seront jusqu'à la fin novembre. On espère qu'ils s'entendent bien les uns avec les autres....

OD Mexique est diffusé du dimanche au vendredi à 18 h 30. OD Extra sur les coulisses de la production est présenté les dimanches soirs à 20 h.